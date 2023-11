V sobotu 11. listopadu proběhne další Sbírka potravin. Globus chystá slevy, dm virtuální balíčky

Autor: Depositphotos

V sobotu 11. listopadu proběhne další Sbírka potravin, která má pomoci naplnit sklady potravinových bank, jež pomáhají lidem v nouzi. Do akce se každoročně zapojuje řada prodejen, nejen s potravinami, ale například i s drogerií.





Řetězec prodejen Globus, který je partnerem akce, do ní zapojí všechny své velkoformátové hypermarkety. Kromě propagace akce podpoří její výtěžek tím, že ten den nabídne zákazníkům 20% slevu na vybrané potraviny a drogerii jeho privátních značek. Zboží v akci bude označeno. Setkáváme se řadu let s obrovskou štědrostí našich zákazníků, kteří často věnují přítomným dobrovolníkům Sbírky potravin celé nákupní košíky, uvedla tisková mluvčí Aneta Turnovská s tím, že Globus je partnerem sbírek 12 let.





Dobrovolníci Sbírky potravin budou v hypermarketech Globus s označenými košíky logem Sbírky potravin přijímat dary v sobotu 11. 11. od 8 do 18 hodin. Zakoupené zboží je ale možné odevzdat kdykoliv také na odběrných místech potravinových bank.

Sklady potravinových bank jsou momentálně prázdné a lidí, kteří potřebují naši pomoc přibývá. Jedná se především o rodiny v krizi, samoživitelky nebo seniory, vysvětlil situaci Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Sbírky se účastní také řetězec drogerií dm. Jeho zákazníci se budou moci do akce zapojit od úterý 07. listopadu do soboty 11. listopadu. Drogerie nově nabídne za účelem zjednodušení i pomoc prostřednictvím nákupu virtuálního balíčku v hodnotě 100 Kč, 200 Kč nebo 300 Kč. Zákazníci je mohou ve zmíněném období přidat ke svému nákupu na jakékoli prodejně dm, v aplikaci Moje dm nebo v online shopu dm.cz. Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank přeměníme virtuální balíčky v reálné produkty, které lidé v nouzi aktuálně nejvíce potřebují. Virtuální pomoc navíc pomáhá snížit uhlíkovou stopu, protože díky ní odpadá nutnost opakované přepravy produktů, vysvětlil Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt.