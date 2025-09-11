Měšec.cz  »  V rámci doplňkového penzijního spoření od Conseq lze nově investovat do realitního fondu

V rámci doplňkového penzijního spoření od Conseq lze nově investovat do realitního fondu

Monika Veselíková
Dnes
Investice, nemovitosti, reality Autor: Shutterstock.com

Společnost Conseq rozšířila svoji nabídku účastnických fondů o nový Conseq realitní účastnický fond. 

Možnost investovat v rámci doplňkového penzijního spoření i do takzvaně alternativních účastnických fondů mají klienti penzijních společností od ledna 2024. Díky alternativním fondům lze přitom dosáhnout na vyšší zhodnocení, zároveň je ale nutné počítat s vyšší mírou rizika.

Conseq realitní účastnický fond bude stejně jako Conseq realitní investovat do rezidenčních prostor, administrativních budov, retailu, skladů a logistiky, průmyslových areálů a pozemků v rámci České republiky i dalších zemí střední a východní Evropy. 

Fond je určený pro všechny, kdo chtějí své penzijní úspory doplnit o investici, která se nechová stejně jako například akcie. Nemovitosti dokážou portfoliu dodat větší stabilitu a zároveň dlouhodobě chránit jeho hodnotu. Stačí vyplnit investiční dotazník a hned zjistíte, jestli se pro vás fond hodí. Podmínkou je jen základní zkušenost s investicemi do realit nebo alespoň povědomí o tom, jak realitní fondy fungují, vysvětluje Jan Charouz, manažer projektu Conseq ZaVodou.

Klíčové informace ke Conseq realitnímu účastnickému fondu najdete na webových stránkách společnosti.

Monika Veselíková

