V prvních okresech začaly jarní prázdniny. Kdy začínají v tom vašem?

Období jarních prázdnin letos začalo 2. února 2026 a skončí 15. března 2026. Ačkoli oblíbené „jarňáky“ trvají jen týden, nemají je všichni školáci ve stejném termínu. Probíhají v šesti turnusech a termíny se stanovují podle okresu, ve kterém má daná škola sídlo. Termíny vyhlašuje pravidelně ministerstvo školství na svém webu.
|Termíny jarních prázdnin v roce 2026
|Okresy
|2. 2. – 8. 2. 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. 2. – 15. 2. 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|16. 2. – 22. 2. 2026
|Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. 2. – 1. 3. 2026
|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. 3. – 8. 3. 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. 3. – 15. 3. 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Zdroj: MŠMT ČR
Po jarních prázdninách si děti užijí volno ještě o Velikonočních prázdninách, které letos vychází na 2. dubna 2026. S Velkým pátkem (3. dubna 2026), víkendem a Velikonočním pondělím (6. dubna 2026) získáme pět volných dní v kuse.