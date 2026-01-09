V prosinci přibylo nezaměstnaných. Co čekat, když se to letos stane i vám?

Úřad práce ČR evidoval k 31. prosinci 2025 celkem 354 314 uchazečů o zaměstnání, což bylo asi o 13 000 uchazečů víc než v listopadu. Zároveň přibylo uchazečů, kteří o podporu v nezaměstnanosti požádali až od ledna – od 1. 1. 2026 totiž platí nové, výhodnější podmínky
Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci meziměsíčně vzrostla o 2 desetiny procentního bodu na 4,8 %. Podle Úřadu práce i dalších odborníků odpovídá prosincový nárůst tradičnímu výkyvu typickému pro konce roku.
Firmy omezují nábory, dobíhají krátkodobé smlouvy a část pracovních míst v oborech, jako je stavebnictví, logistika nebo zemědělství, se dočasně uzavírá, vysvětluje Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Počet nově evidovaných osob za prosinec byl oproti předchozímu měsíci vyšší o 1 813 osob, meziročně byl vyšší o 329 osob.
V praxi se nám již začíná projevovat Flexinovela. Z dat lze vyvodit, že přibylo uchazečů o zaměstnaní, kteří požádali o podporu až od ledna. Míru dopadu budeme moci přesněji vyhodnotit na konci ledna 2026, uvedl v dnešní tiskové zprávě Úřad práce.
Právě flexinovela zákoníku práce totiž mimo jiné výrazně změnila také pravidla podpory v nezaměstnanosti i podpory při rekvalifikaci.
Předně došlo ke změně výpočtu podpory, kdy se nově v prvních měsících podpůrčí doby započítá 80 % předchozích výdělků namísto nynějších 65 %. Při průměrné měsíční čisté mzdě 34 044 Kč (odpovídá hrubé mzdě 42 901 Kč, což je podle ČSÚ medián mezd za 3. čtvrtletí 2025) jde měsíčně o rozdíl 5148 Kč.
Podle výše uvedených pravidel se nově podpora v nezaměstnanosti počítá i tomu, kdo dá výpověď sám. Do konce roku 2025 přitom systém této skupině vyplácel pouze 45 % předchozích příjmů.
Uchazečům o zaměstnání starším 52 let navíc budou úřady práce tuto vyšší podporu vyplácet delší část podpůrčí doby.
Současně se celková podpůrčí doba prodlužuje podle věku:
- do 52 let na 5 měsíců (předtím do 50 let),
- 52–57 let na 8 měsíců (předtím 50–55 let),
- nad 57 let na 11 měsíců (předtím nad 55 let).
Nová pravidla od letoška platí i pro podporu při rekvalifikaci – i zde dojde k navýšení z 60 na 80 % vašeho předchozího průměrného čistého výdělku.
Díky uvedené změně pravidel a také vyšší průměrné mzdě letos výrazně – o zhruba 12 000 Kč, vzroste také maximální podpora v nezaměstnanosti. Nově na pracáku dostanete nanejvýš 38 537 Kč měsíčně.
Vedle nových pravidel pro podporu v nezaměstnanosti se ale flexinovela dotkla také výpovědí. Nově, respektive už od poloviny minulého roku, například výpovědní doba nezačíná běžet od 1. dne následujícího měsíce ale hned ode dne doručení výpovědi. Podrobný přehled změn najdete v článku: