V některých univerzitních městech budou letos nájmy dražší skoro o desetinu. Vysokoškoláci si připlatí

Nájmy v univerzitních městech oproti minulému roku podražily, někde skoro o 10 %. Meziročně nájmy nejvýrazněji zdražovaly v Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ostravě. Studenti přitom vyhledávají nájemní byty, které sdílí s dalšími studenty, stále častěji. Poptávat ho začínají už v červenci, v srpnu zájem výrazně sílí a vrcholí v září před začátkem akademického roku. Informace vyplývají ze zprávy realitní kanceláře RE/MAX.
Studentské bydlení patří v průběhu léta a začátku akademického roku k nejvíce sledovaným segmentům nájemního trhu. Studenti hledají především cenově dostupné byty s dobrou dostupností ke škole a možností rozdělit náklady mezi více spolubydlících. V hlavní sezoně ale zároveň rychle mizí nabídka a zájemci, kteří začnou hledat až na konci léta, mají výrazně menší výběr, popisuje Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.
Nejvyšší nájemné je dlouhodobě nepřekvapivě v Praze. Podle údajů realitky se letos v srpnu pohybuje průměrné nabídkové nájemné kolem 462 Kč za metr čtvereční měsíčně. V Brně už je to jen o trochu méně, jde o 447 Kč za metr. Meziročně se nájemné v Brně zvýšilo o 12 %, což je jeden z nejvýraznějších růstů mezi českými univerzitními městy.
V Hradci Králové podle dat realitní kanceláře dosahuje průměrné nabídkové nájemné 309 Kč/m² (meziročně o 9,2 % vyšší), v Českých Budějovicích 276 Kč/m² (+ 5,7 %) a v Ostravě činí 250 Kč/m² (+ 7,8 %).
V některých univerzitních městech však nájemné stagnuje nebo dokonce klesá. V Liberci činí nájemné aktuálně 277 Kč/m², meziroční změna je nulová, v Olomouci nájemné na metr dokonce oproti minulému roku pokleslo, v současnosti činí 268 Kč/m² (- 2,2 %).
Byt o velikosti 30 m2 může být v nabídce nyní za 13 860 Kč měsíčně v Praze a 13 410 Kč v Brně. V Hradci to může být 9270 Kč, v Budějovicích 8280 Kč a v Ostravě 7500 Kč. V Liberci podle údajů realitní kanceláře může 30metrový byt vyjít na 8310 Kč a v Olomouci 8040 Kč měsíčně.
Jde však o čistou výši nájmu, ke které nájemník platí zálohy na služby a energie, internet atp.
|Město
|Významné VŠ
|Nájem Kč/m²/měsíc*
|30m² byt / měsíc
|Meziroční změna v %
|Praha
|UK, ČVUT, VŠE, VŠCHT, ČZU aj.
|462 Kč
|13 860 Kč
|3,8
|Brno
|MU, VUT, MENDELU, VFU aj.
|447Kč
|13 410 Kč
|12
|Hradec Králové
|UHK, LF UK
|309 Kč
|9270 Kč
|9,2
|Pardubice
|Univerzita Pardubice
|298 Kč
|8940 Kč
|1
|Plzeň
|ZČU, LF UK
|298 Kč
|8940 Kč
|5,7
|Zlín
|UTB
|281 Kč
|8430 Kč
|1,4
|Liberec
|TUL
|277 Kč
|8310 Kč
|0
|Olomouc
|UP
|268 Kč
|8040 Kč
|−2,2
|České Budějovice
|JU, VŠTE
|276 Kč
|8280 Kč
|5,7
|Ostrava
|OU, VŠB-TUO
|250 Kč
|7500 Kč
|7,8
|Jihlava
|VŠPJ
|239 Kč
|7170 Kč
|3
|Ústí nad Labem
|UJEP
|236 Kč
|7080 Kč
|8,8
* Průměrné nabídkové nájemné podle statistiky REMAX Česko, srpen 2026. Meziroční změna porovnává srpen 2026 se srpnem 2025. Cena 30m² bytu je orientační. Skutečné nájemné se může lišit kvůli kvalitě lokality, dispozici bytu, vybavení nebo kvůli technickému stavu.
Klasické vysokoškolské koleje zůstávají k nájemním bytům levnější alternativou. I když se jejich cena liší podle jednotlivých měst, kvality ubytování nebo typu pokoje, pohybuje se cena tohoto sdíleného ubytování od 3,5 do 7,5 tis. Kč. Pokoje pro jednu osobu bývají dražší.
|Město
|Sdílený pokoj – měsíčně
|Jednolůžkový pokoj – měsíčně
|Praha
|4500–7500 Kč
|8000–13 000 Kč
|Brno
|4000–7000 Kč
|7000–10 000 Kč
|Olomouc
|3500–5500 Kč
|5500–8000 Kč
|Ostrava
|4000–5500 Kč
|5500–7000 Kč
|Plzeň
|4000–6000 Kč
|6000–8000 Kč
|Hradec Králové
|3500–5500 Kč
|5500–7500 Kč
|Pardubice
|3500–5500 Kč
|5500–7500 Kč
|Liberec
|3500–5000 Kč
|5000–7000 Kč
|Zlín
|3500–5500 Kč
|5500–7500 Kč
|České Budějovice
|3500–5500 Kč
|5500–7500 Kč
*Pozn.: Rozpětí je orientační a vychází z ceníků jednotlivých vysokých škol a jejich správ kolejí. Cena závisí na typu koleje, pokoje, počtu ubytovaných a délce ubytování.
Jak vidno z tabulky, jednolůžkový pokoj na koleji už se může blížit cenou k malé garsonce. Studenti v případě nájemních bytů ale často poptávají spíš větší byty, kde může bydlet více osob a o nájem a další platby se rozdělí.
Hrubý poukázal, že vedle kolejí a nájemních bytů se začínají postupně rozvíjet i soukromé studentské rezidence, coliving a mikrobydlení. Největší potenciál zatím mají v Praze a v Brně, kde se koncentruje množství českých i zahraničních studentů a mladých profesionálů.
Na co dát pozor, když hledáte byt pro vysokoškoláka
• Začněte hledat co nejdříve, ideálně už v červenci nebo srpnu.
• Porovnávejte celkové měsíční náklady, nikoli pouze cenu uvedenou v inzerátu.
• U spolubydlení si předem ověřte, kdo bude uveden jako nájemce a kdo odpovídá za případné škody.
• Před podpisem smlouvy si ověřte pronajímatele a vlastnictví bytu.
• Trvejte na nájemní smlouvě, předávacím protokolu a fotodokumentaci stavu bytu.
• Nikdy neposílejte rezervační poplatek nebo kauci bez ověření bytu a pronajímatele.
Zdroj: RE/MAX