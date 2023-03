V MONETA Money Bank mluví s volajícími klienty robot. Zvládne několik lidí najednou

Autor: MAMA AI

Pokud jste v uplynulých třech měsících volali na zákaznickou linku MONETA Money Bank, zřejmě jste mluvili s robotem, chcete-li voicebotem Tomem. Bank ho nasadila do práce 3. prosince 2022. MONETA po čtvrt roce vyhodnocuje, jaká je robotova úspěšnost.





Ukázalo se, že voicebot zvládne vyřídit čtvrtinu všech telefonických dotazů, protože dokáže mluvit paralelně s několika volajícími lidmi naráz. Robot vás musí při volání identifikovat a ověřit, pochopit, kvůli čemu voláte a přepojit vás na správného operátora.





Některé věci viocebot umí i sám:

odblokuje internetové bankovnictví,

pošle zapomenuté ID či heslo,

změní limity v rámci internetové banky.

Do budoucna se má naučit i další věci.