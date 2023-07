V lednu 2024 se opět zvýší důchody, tentokrát průměrně o 400 Kč

Autor: Depositphotos.com

Na začátku roku 2024 se opět zvýší důchody, a to přibližně o 400 Kč. Průměrný důchod tedy bude činit cca 20 700 Kč, záleží však ještě na vývoji inflace a růstu mezd. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, jejíž přesná výše bude známa až v září.





Nyní odhadujeme, že valorizace v lednu 2024 bude u všech příjemců důchodů provedena stejně, a to zvýšením základní výměry o částku zhruba 380 korun. Přesný údaj budeme znát až začátkem září, kdy bude znám růst mezd za 1. pololetí, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).





Dodal, že nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Ještě v červnu přesáhl průměrný starobní důchod 20 200 Kč měsíčně, příští rok v lednu už by dosahoval kolem uvedených 20 700 Kč. V průběhu posledních 5 let důchody vzrostly průměrně o 7 200 Kč. Penze se budou vždy s počátkem roku zvyšovat i v dalších letech.

Každoroční navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu. Není tedy pravda, co neustále omílá opozice, že okrádáme důchodce. Ne, důchody neustále rostou a růst budou. Do valorizace bude také promítána nad rámec inflace jedna třetina růstu reálných mezd, jak tomu bylo do konce roku 2017, dodal Jurečka.

Důchody se valorizují podle výše inflace a růstu reálných mezd. V rámci důchodové reformy ministr chce, aby důchody po roce 2025 rostly pomaleji, než tomu bylo v uplynulých 4 letech. Tím se má zajistit udržitelnost penzijního systému. Do valorizace by se inflace započítávala nadále stejně, ale vrátí se valorizační pravidla pro zápočet růstu reálných mezd, která platila před rokem 2018, tedy ke snížení podílu poloviny růstu reálných mezd na třetinu růstu reálných mezd.

V případě vysoké inflace by už napříště neprobíhaly mimořádné valorizace, místo nich by byl penzistům dočasně vyplácen mimořádný příspěvek, který by kompenzoval nečekaný růst životních. Ten by svým nastavením nezpůsoboval rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory, což stávající systém naopak podporoval.