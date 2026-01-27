V jedné platbě nejvýš 50 mincí. Projděte si pravidla pro placení v hotovosti

Může obchodník platbu v hotovosti odmítnout? A je pro hotovostní platby nějaký limit? Pravidla určuje zákon.
Podle nedávného průzkumu společnosti Provident Financial 64 % procent Čechů alespoň 1× týdně platí hotově. Nejčastěji při platbě na trzích a u drobných obchodníků, ale i při platbách u řemeslníků či u lékaře. Hotovost v hodnotě 200 až 1000 Kč pak u sebe běžně nosí 57 % respondentů.
Placení v hotovosti by vám přitom obchodníci ani další podnikatelé v sektoru služeb neměli odmítat. Povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince jim totiž ukládá zákon, zároveň ale připouští některé výjimky.
Obchodníci nemusí akceptovat, pokud byste jim v rámci jedné platby chtěli nasázet víc jak 50 mincí. Zároveň zákon zakazuje platby v hotovosti, které překročí limit 270 000 Kč.
V praxi se ale ne všichni touto povinnost řídí. Podle Eduardy Hekšové ze spotřebitelské organizace dTest to má hned několik důvodů.
Prvním je nejasnost, zda lze zákonný výčet výjimek rozšiřovat, a tedy zda v těchto případech skutečně dochází k porušování zákona. Druhý důvod je ještě zásadnější. Za porušení této povinnosti totiž nehrozí žádná sankce. Zákonodárce tuto úpravu nejspíše pojal symbolicky. Česká národní banka, která je v této oblasti dozorovým orgánem, tedy může prodávající pouze upozornit na porušování zákona, pokutovat ale nemůže, vysvětluje.
Zákon nadto řeší také to, zda mají obchodníci povinnost přijímat bankovky či mince, které jsou nějakým způsobem poškozené. Zde rozhoduje míra poškození. Obecně platí, že pokud je platidlo špinavé, odřené nebo pomačkané, musí vám ho na kase vzít. Podrobnosti v článku: