V důchodu může lidem chybět 10 až 15 tisíc měsíčně. Češi přípravu často podceňují

Češi se ve financích mírně zlepšili – index finanční gramotnosti České bankovní asociace letos dosáhl 58 bodů, což je o bod víc než loni. S přípravou na důchod si ale stále příliš neví rady a tápou i v investicích.
Výsledky průzkumu ČBA a agentury Ipsos ukazují, že lidé si dál nejsou jistí hlavně v rozhodnutích, která se týkají delšího období. Největší nejistotu mají v investování, dlouhodobém finančním plánování a přípravě na penzi. Víc než tři pětiny lidí po padesátce podle průzkumu nemají jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň.
Problém přitom není v tom, že by lidé o důchodu vůbec nepřemýšleli. Často spíš nemají představu, kolik peněz budou ve stáří skutečně potřebovat a kolik mohou čekat od státu. Téměř polovina lidí podle průzkumu očekává, že jim starobní důchod nahradí 51 až 70 % současného čistého příjmu. Průměrný sólo starobní důchod ale odpovídá zhruba 43 % průměrné hrubé mzdy.
Rozdíl mezi očekáváním a realitou tak může být citelný. Pro zachování vyšší životní úrovně může podle ČBA lidem v důchodu chybět zhruba 10 až 15 tisíc Kč měsíčně.
Obecně přitom Češi své finanční znalosti většinou hodnotí poměrně dobře. Za dostatečné je považuje 76 % lidí, častěji muži. Pětina lidí ale zároveň přiznává, že si v oblasti financí často neví rady a 4 % uvádějí, že se ve financích nevyznají vůbec. Nejslabší oblastí zůstává investování, i když se znalost proti loňsku mírně zlepšila.
Nejlepšího výsledku v indexu finanční gramotnosti dosáhli lidé ve věku 50 až 64 let, kteří získali 60 bodů. Podle vzdělání si nejlépe vedli lidé s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, jejich výsledek dosáhl 65 bodů. Naopak slabší výsledky měli lidé nad 65 let a lidé se základním vzděláním nebo výučním listem. Největší zlepšení zaznamenala stejně jako loni věková skupina 18 až 34 let.
Index finanční gramotnosti ČBA se vyhodnocuje na základě jedenácti otázek, které se v čase nemění. Díky tomu lze sledovat, jak se finanční znalosti a chování obyvatel vyvíjejí.
Vedle výsledků průzkumu Česká bankovní asociace představila také novou vzdělávací kampaň Máš to spočítaný? Její součástí je platforma nabízející kalkulačky a návody zaměřené hlavně na přípravu na důchod. Pomůže například s odhadnutím částky, kterou by si lidé měli pravidelně odkládat.