V DIPu je už 8 miliard korun. Většina peněz míří do fondů, jen 5 % zůstává na vkladech

Počet investorů, kteří se snaží zhodnotit své úspory na stáří prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu, každým rokem roste – aktuálně na téměř 220 tisíc.
První banky a investiční společnosti začaly DIP nabízet v lednu 2024 a ke konci roku už ho mělo sjednaných 116 544 klientů. Rok 2025 pak podle dat Asociace pro kapitálový trh uzavřel s 218 740 klienty (respektive uzavřenými smlouvami).
Z vývoje počtu uzavřených smluv je zřejmé, že růst nepolevuje. Jako obzvláště pozitivní však vidím, že roste i průměrný majetek na jednu smlouvu, který dosahuje již 36 tisíc Kč. Průměrná měsíční investovaná částka se pohybuje mezi 2000 až 3000 Kč, komentuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.
Prostředky, které klienti v rámci DIP investovali, dosáhly za čtvrtý kvartál roku 2025 téměř 8 mld. Kč – z toho zhruba 5 % tvoří bankovní vklady, 88 % peněz šlo do investičních fondů a 7 % připadlo na ostatní investice.
Podle Brodani je zřejmé, že DIP tak velmi významně pomáhá zrychlit tempo, jakým si střadatelé prostřednictvím investic vytváří finanční polštář na stáří.
Až 60% investorů je ve věkové kategorii 30 – 50 let, ale své příznivce si našel i mezi mladšími a staršími investory. Ženy představují přes 40% všech investorů. Je potěšitelné, že k vytváření penzijních úspor již začala přispívat i řada zaměstnavatelů, doplnil Jaromír Sladkovský, předseda AKAT ČR.
Dlouhodobý investiční produkt je stejně jako penzijní připojištění (PP) či doplňkové penzijní spoření (DPS) jedním z produktů zajištění na stáří, které zvýhodňuje stát. Ale zatímco u PP a DPS stát vedle daňových úlev nabízí ještě státní příspěvek, u DIPu je to pouze daňové zvýhodnění.
Na všechny uvedené produkty pak také mohou svým zaměstnancům dobrovolně přispívat firmy – s výjimkou zaměstnanců v náročných profesích, kterým zaměstnavatelé od letoška přispívají povinně.
Seznam poskytovatelů, kteří DIP nabízí, se během dvou let fungování rozrostl na 34 subjektů (32 tuzemských a 4 zahraniční). Dle zákona mohou dlouhodobý investiční produkt nabízet banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, ale i spořitelní a úvěrní družstva. Vždy ale musí vlastnit příslušné oprávnění České národní banky – právě na webu ČNB si lze seznam registrovaných poskytovatelů prohlédnout.
Zatímco obliba DIPu mezi Čechy roste, doplňkové penzijní spoření se v posledních týdnech opět ocitlo pod palbou kritiky. Podle expertů i některých politiků totiž dlouhodobě neplní svou roli, tedy zajistit odpovídající přilepšení ke stání penzi. Důvodů je hned několik: malé úložky, příliš konzervativní (opatrná) investiční strategie a vysoké poplatky. Podrobnosti rozebíráme v článku: