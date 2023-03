V ČSOB se změní ředitelé útvarů, zatím jsou známa tři jména

Autor: Depositphotos

Československá obchodní banka (ČSOB) bude mít od 1. května 2023 několik změn ve vedení. Největší změnou bude sloučení agendy strategie a lidských zdrojů do jednoho útvaru. Do jeho čela se postaví současný generální ředitel Patria Finance, patřící do skupiny ČSOB, Tomáš Jaroš. Jméno nového generální ho ředitele pro Patria Finance oznámí ČSOB do konce dubna 2023.





Část útvaru zodpovědného za B-2 strategie povede dočasně Ondřej Vychodil, který je zároveň výkonným ředitelem pro lidské zdroje.





Stávající šéf útvaru B-2 strategie Petr Polášek se od 1. dubna 2023 stane členem představenstva Patria investiční společnosti, kde kde se bude podílet na obhospodařování nemovitostních fondů. Jeho jmenování podléhá schválení ČNB.

Tomáš Jaroš pracuje ve skupině ČSOB od roku 1999. V roce 2006 se stal výkonným ředitelem zodpovědným za oblast obchodní a marketingové podpory. Poté se v roce 2012 přesunul na pozici výkonného ředitele spotřebního financování a od roku 2014 vedl útvar designu služeb skupiny ČSOB. Šéfem Patria Finance je od roku 2014.

Ondřej Vychodil je v ČSOB od roku 2006, kdy nastoupil na pozici ředitele Vztahů k investorům. Následně vedl útvary Komunikace, Strategie a rozvoj, v letech 2017 – 2019 Finance a od ledna 2020 Lidské zdroje skupiny ČSOB.

Petr Polášek nastoupil do ČSOB v roce 2008, nejprve jako poradce managementu v týmu Strategie, dále v letech 2018 – 2019 pracoval jako specialista pro fúze a akvizice v týmu Patria Corporate Finance a od roku 2019 byl manažerem útvaru Strategie.