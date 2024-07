Uživatelé notářské úschovy budou mít nad uloženými penězi větší kontrolu

Notářská úschova nabízí možnost uložit prostředky z nějaké transakce u nezávislého subjektu. Často se využívá například při nákupu nemovitosti pro složení kupní ceny do doby, než proběhne přepis na katastru. Notářská komora ČR od srpna mění pravidla pro úschovu peněz tak, aby její uživatelé měli o svých penězích větší přehled.





Notář vystupuje pro účely úschovy peněz při koupi či prodeji věci jako prostředník transakce, kdy na speciální úschovní účet uloží peníze kupujícího. Prodávajícímu je vyplatí až v okamžiku, kdy je majetkové právo k prodávané věci přepsáno na kupujícího. Notář majiteli vyplatí i bankou zaslaný úrok.

Komora spustí nový systém kontroly, který bude smluvní strany informovat o jakýchkoliv pohybech na účtu, vč. připsání úroků. Avízo bude zasílané přes SMS, e-maily a datové zprávy jak těm, kteří peníze u notáře složili, tak těm, kteří je mají obdržet.

Dosud notáři pohyby na úschovních účtech zadávali ručně. Nově bude proces nahrazen automatickou komunikací s UniCredit, která na systému s Notářskou komorou spolupracuje. Účastníci transakce budou mít i možnost náhledu na účet úschovy.

Nový systém zabezpečení funguje tak, že všechny transakce na účtech pro notářské úschovy jsou povinně notifikovány bankou, a všechny úschovní účty jsou na základě přímé komunikace s bankou povinně registrovány u Notářské komory. V případě pohybu na účtu bude systém rozesílat SMS, email a datovou zprávu o tom, na jaký účet se suma přesouvá, popsal Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR s tím, že kdykoli notář obdrží od účastníka úschovy na účet úschovy peníze, nebo kdykoli notář odešle peníze prodávajícímu, dostane informaci i Notářská komora. V případě, že by notář poslal dané peníze jinam, než má, dostane komora okamžitě informaci a začne situaci řešit.