Už žádné opisování čísel z karty. Click to Pay se rozjíždí ve velkém

V České republice se ve velkém rozjíždí platby Click to Pay, které mají uživatelům umožnit platbu na jedno kliknutí a ušetřit je opakovaného opisování čísel z platební karty.

Společnost Mastercard ohlásila, že všichni držitelé jejích platebních karet mohou s touto službou snáze zaplatit u více než devíti tisíc e-shopů.

Jak to funguje?

Click to Pay obecně funguje tak, že si platební kartu uložíte přímo do služby Click to Pay, nebo prostřednictvím banky (podobně, jako to funguje u Apple/Google Pay). Vaše stávající platební karta se tzv. tokenizuje a tento token (tj. její „otisk“ s unikátním ID) se uloží do Click to Pay.

Při online platbě pak bude e-shop zkoumat informaci, jestli zákazník s daným ID nemá náhodou aktivní Click to Pay. Pokud ano, nabídne mu tento způsob platby. Služba pak zobrazí maskované údaje karty v zabezpečeném prostředí platební brány.