Už jen pár dní máte na to, abyste do práce donesli důležité dokumenty kvůli daním

Už jen pár dní máte na to, abyste do práce donesli důležité dokumenty kvůli daním

Gabriela Hájková
Dnes
Zaměstnanci bez povinnosti podávat daňové přiznání musí už brzy požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daní. S tím souvisí i nutnost do práce donést všechny podklady prokazující nárok na uplatnění daňových slev a odpočtů od základu daně. Pokud byste termín propásli nebo na nějaký dokument zapomněli, bude řešení daní na vás.

Roční zúčtování daní

Roční zúčtování daní zaměstnancům zpracuje jejich zaměstnavatel. V případě, že jste jich měli loni více, jde o posledního zaměstnavatele, u kterého jste podepsali formulář prohlášení k dani (nebo ho dodatečně podepíšete). 

Pokud z nějakého důvodu nemáte povinnost podat daňové přiznání, je nutné ho do 16. února 2026 požádat o zúčtování daní a do stejného termínu i donést do účtárny všechny podklady. (Standardně tento termín vychází na 15. února, letos se ale posouvá kvůli víkendu na nejbližší další pracovní den.)

Kromě dokumentů, které prokazují váš nárok na daňové slevy a odpočty od základu daně, musíte do účtárny donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.

Kromě toho, že je zpracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance pohodlné, dostanou se díky němu také dříve k případnému daňovému přeplatku. 

Co teď donést do práce, abyste získali všechny daňové úlevy, na které máte nárok?

Co teď donést do práce, abyste získali všechny daňové úlevy, na které máte nárok?

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

