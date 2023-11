Už jen měsíc zbývá, abyste si řekli o benefity od VZP

Autor: Depositphotos

Už jen zhruba do poloviny prosince 2023 mají čas lidé, kteří chtějí u Všeobecné vzájemné pojišťovny uplatnit nárok na benefity, které VZP každý rok dává. Pokud jste tedy vy nebo vaše děti letos aktivně sportovali, očkovali se, nebo se věnovali jiné preventivní činnosti, nezapomeňte si včas říct o peníze, které VZP nabízí.





Nejčastěji lidé čerpají příspěvky na pravidelný pohyb dětí, které činí 1000 Kč, případně pohybovou aktivitu dospělých (500 Kč). Peníze je možné využít na organizované sportovní aktivity, u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení.





Nastávající maminky nebo maminky po porodu mohou získat příspěvek ve výši 3500 Kč na předporodní kurz, ultrazvuk či monitor dechu a dalších 1000 Kč pro nákup potřeb pro miminka.

Diabetikům pojišťovna dává v součtu 6000 Kč na přístrojové ošetření diabetické nohy a na nákup diabetických pomůcek.

Onkologičtí pacienti, kteří podstoupili a uhradili si komplexní onkologickou prohlídku, mohou dostat 3000 Kč.

Pětistovkou přispěje na sonografické vyšetření prsu nebo preventivní prohlídku u dermatologa v případech, kdy nejsou vyšetření hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Na očkování můžete také získat příspěvek, a to například proti chřipce (na níž VZP přispívá 300 Kč, resp. 200 Kč), nebo na očkování proti RS virům, které mohou být nebezpečné zejména seniorům a dětem do 1 roku. Pojišťovna proto na tuto vakcínu přispívá 2000 Kč nejen klientům starším 60 let, ale také těhotným.

Nejlépe si o benefity požádáte přes online aplikaci Moje VZP, kam se lze přihlásit přes bankovní identitu. K žádosti přiložte potřebné doklady (dle typu příspěvku např. fakturu, doklad o zaplacení, příp. potvrzení o diagnóze atd.).

Žádost můžete podat i osobně nebo poštou. V případě očkování dokládáte pouze to, že jste očkování podstoupil (např. kopií očkovacího průkazu či potvrzením o aplikaci očkovací látky) a nepřikládáte už žádné platební doklady o nákupu vakcíny (vyjma antimalarik u cestovního očkování). pojišťovna vám vyplatí předem danou fixní částku.

Kompletní přehled všech příspěvků a termínů najdete na webu VZP.