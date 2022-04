Úvěry u Modré pyramidy si nově sjednáte přes internet. Potřebujete k tomu bankovní identitu

Od 1. dubna 2022 se můžete přihlásit do aplikace MP Home, patřící stavební spořitelně Modrá pyramida, prostřednictvím bankovní identity. Doposud bylo nutné sjednat produkty spořitelny pouze osobně na pobočce. To nyní odpadá, pokud se klient přihlásí do aplikace přes bankovní identitu. Přístup je možný pro všechny, jejichž banka bankovní identitu umožňuje.

Banky podporující bankovní identitu: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio Banka, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank.