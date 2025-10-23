Měšec.cz  »  Úvěroví klienti spořitelního družstva NEY přešli do firmy CREDIX. Včetně zaměstnanců správy úvěrů

Úvěroví klienti spořitelního družstva NEY přešli do firmy CREDIX. Včetně zaměstnanců správy úvěrů

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
CREDIX logo Autor: CREDIX a. s.
Logo společnosti CREDIX a. s., která spadá do skupiny CREDITAS. (22. 10. 2025)

Společnost CREDIX převzala část úvěrů NEY spořitelního družstva a zároveň i část zaměstnanců, kteří tyto úvěry spravovali. Portfolio získala vysoutěženým výběrovým řízení na odkup části úvěrového portfolia.

Pro klienty převedené z NEY zůstávají základní smluvní podmínky i splátkové kalendáře beze změny. Změnila se jen instituce, která jejich úvěry spravuje – nově je to CREDIX.

CREDIX se specializuje na úvěry zajištěné nemovitostmi, typicky pro podnikatele, developery a investory, kteří potřebují financování do 50 milionů korun na nákup, výstavbu nebo rozvoj nemovitostí.

Převzetí části portfolia NEY je pro CREDIX způsob, jak rozšířit objem poskytovaných úvěrů a posílit svou pozici na trhu alternativního financování, které stojí mezi klasickými bankovními úvěry a investičními fondy.

Plánovaný úvěrový útlum v NEY nastal v během jarních měsíců 2025, od srpna 2025 pak združstvo cela přestalo poskytovat depozitní produkty.

Družstvo prochází v ČNB schválenou změnou strategie, která je již nastavována od začátku tohoto roku. Momentálně procházíme procesem prodeje portfolií, potvrdil tehdy na dotaz Měšce nástup plánovaného a očekávaného útlumu služeb Petr Vondráček, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

