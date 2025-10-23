Měšec.cz  »  Úvěroví klienti spořitelního družstva NEY přešli do firmy CREDIX. Včetně zaměstnanců správy úvěrů

Úvěroví klienti spořitelního družstva NEY přešli do firmy CREDIX. Včetně zaměstnanců správy úvěrů

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

CREDIX logo Autor: CREDIX a. s.
Logo společnosti CREDIX a. s., která spadá do skupiny CREDITAS. (22. 10. 2025)

Společnost CREDIX převzala část úvěrů NEY spořitelního družstva a zároveň i část zaměstnanců, kteří tyto úvěry spravovali. Portfolio získala vysoutěženým výběrovým řízení na odkup části úvěrového portfolia.

Pro klienty převedené z NEY zůstávají základní smluvní podmínky i splátkové kalendáře beze změny. Změnila se jen instituce, která jejich úvěry spravuje – nově je to CREDIX.

CREDIX se specializuje na úvěry zajištěné nemovitostmi, typicky pro podnikatele, developery a investory, kteří potřebují financování do 50 milionů korun na nákup, výstavbu nebo rozvoj nemovitostí.

Převzetí části portfolia NEY je pro CREDIX způsob, jak rozšířit objem poskytovaných úvěrů a posílit svou pozici na trhu alternativního financování, které stojí mezi klasickými bankovními úvěry a investičními fondy.

Plánovaný úvěrový útlum v NEY nastal v během jarních měsíců 2025, od srpna 2025 pak združstvo cela přestalo poskytovat depozitní produkty.

Družstvo prochází v ČNB schválenou změnou strategie, která je již nastavována od začátku tohoto roku. Momentálně procházíme procesem prodeje portfolií, potvrdil tehdy na dotaz Měšce nástup plánovaného a očekávaného útlumu služeb Petr Vondráček, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 10. 2025

Dále u nás najdete

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).