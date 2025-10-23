Úvěroví klienti spořitelního družstva NEY přešli do firmy CREDIX. Včetně zaměstnanců správy úvěrů

Společnost CREDIX převzala část úvěrů NEY spořitelního družstva a zároveň i část zaměstnanců, kteří tyto úvěry spravovali. Portfolio získala vysoutěženým výběrovým řízení na odkup části úvěrového portfolia.
Pro klienty převedené z NEY zůstávají základní smluvní podmínky i splátkové kalendáře beze změny. Změnila se jen instituce, která jejich úvěry spravuje – nově je to CREDIX.
CREDIX se specializuje na úvěry zajištěné nemovitostmi, typicky pro podnikatele, developery a investory, kteří potřebují financování do 50 milionů korun na nákup, výstavbu nebo rozvoj nemovitostí.
Převzetí části portfolia NEY je pro CREDIX způsob, jak rozšířit objem poskytovaných úvěrů a posílit svou pozici na trhu alternativního financování, které stojí mezi klasickými bankovními úvěry a investičními fondy.
Plánovaný úvěrový útlum v NEY nastal v během jarních měsíců 2025, od srpna 2025 pak združstvo cela přestalo poskytovat depozitní produkty.
Družstvo prochází v ČNB schválenou změnou strategie, která je již nastavována od začátku tohoto roku. Momentálně procházíme procesem prodeje portfolií, potvrdil tehdy na dotaz Měšce nástup plánovaného a očekávaného útlumu služeb Petr Vondráček, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.