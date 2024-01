Ústavní soud zamítnul návrh na zrušení zkrácení valorizace důchodů

Ústavní soud ve středu 24. ledna 2024 rozhodl, že úprava valorizačního mechanismu, která vloni prošla legislativním procesem a vstoupila v platnost, byla v souladu s ústavním pořádkem. Návrh na zrušení zkrácení valorizace podali poslanci za hnutí ANO.





Ústavní soud dnes jednoznačně potvrdil, že se vláda v otázce mimořádné valorizace zachovala zcela správně. Jsem rád, že soud zodpovědně vyhodnotil rozpočtové dopady v řádu stovek miliard korun nečekaných výdajů, které by státu – tedy nám všem – naskočily v budoucnu. Mohlo by podle našeho předpokladu jít o více než 400 miliard korun. Že jde o značné hospodářské dopady, je tedy bez debaty, zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že dosavadní způsob, kterým byly důchody navyšovány, by jen neúměrně zadlužovaly stát, a to navíc tempem, které se nedalo zvládnout. Doplatili bychom na to všichni vysokými platbami z úroků dluhů, tedy i senioři a budoucí důchodci, uvedl Jurečka.





Za období posledních dvou let (od ledna 2022 do ledna 2024) se důchody zvýšily průměrně celkem o 5240 Kč. Největší podíl na tom mají právě mimořádné valorizace. Zmíněná poslední mimořádná valorizace, která se vyplácela vloni v červnu, byla z rozpočtových důvodů stanovena vládou, a nikoli zákonným mechanismem.

Pravidelná valorizace, která navyšuje důchody vždy na začátku roku, bude i nadále odrážet v plné míře růst cen. Nově se ale bude zohledňovat místo jedné poloviny jen jedna třetina růstu reálných mezd tak, jak bylo zvykem do konce roku 2017. Zrovna tato změna se ale bude aplikovat na pravidelnou lednovou valorizaci až od roku 2025.