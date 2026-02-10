Úřady začnou v březnu skartovat staré SPZ. První na řadě jsou vozidla vyřazená před rokem 2023

Od 1. března 2026 mohou úřady obcí s rozšířenou působností začít skartovat registrační značky uložené v depozitu, o které se dlouhodobě nikdo nehlásí. Opatření má ulevit přeplněným skladům registrů – jen k 1. 3. 2023 ležely v depozitech značky pro zhruba 580 000 vozidel a do konce roku 2025 přibylo 150 000 dalších.
Opatření vychází z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která s účinností od 1. března 2023 určila, že pokud trvá vyřazení víc jak 3 po sobě jdoucí roky, vydá obec s rozšířenou působností danému vozidlu novou registrační značku. Ledaže by vlastník vozidla před uplynutím tříleté lhůty požádal o její zachování.
Skartace se tedy nyní bude týkat pouze značek uložených před datem 1. 3. 2023. Kdo by chtěl značku zachovat, musí na daném úřadě do začátku března podat písemnou žádost – příslušný formulář lze stáhnout například na webu Ministerstva dopravy.
Depozit se používá typicky tehdy, když se s autem delší dobu nejezdí – například u sezóně využívaných vozidel. Důvod je praktický: dokud vozidlo není vyřazené z provozu, musí mít sjednané povinné ručení, i když jen stojí. V opačném případě se jeho majitel vystavuje pokutě od České kanceláře pojistitelů. Sankce, které může ČKP uložit, navíc od letoška výrazně vzrostly.