Měšec.cz  »  Úřady začnou v březnu skartovat staré SPZ. První na řadě jsou vozidla vyřazená před rokem 2023

Úřady začnou v březnu skartovat staré SPZ. První na řadě jsou vozidla vyřazená před rokem 2023

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

2017-08-veteran.jpg Autor: Lukáš Dittrich

Od 1. března 2026 mohou úřady obcí s rozšířenou působností začít skartovat registrační značky uložené v depozitu, o které se dlouhodobě nikdo nehlásí. Opatření má ulevit přeplněným skladům registrů – jen k 1. 3. 2023 ležely v depozitech značky pro zhruba 580 000 vozidel a do konce roku 2025 přibylo 150 000 dalších.

Opatření vychází z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která s účinností od 1. března 2023 určila, že pokud trvá vyřazení víc jak 3 po sobě jdoucí roky, vydá obec s rozšířenou působností danému vozidlu novou registrační značku. Ledaže by vlastník vozidla před uplynutím tříleté lhůty požádal o její zachování.

Skartace se tedy nyní bude týkat pouze značek uložených před datem 1. 3. 2023. Kdo by chtěl značku zachovat, musí na daném úřadě do začátku března podat písemnou žádost – příslušný formulář lze stáhnout například na webu Ministerstva dopravy.

Novinky pro řidiče v roce 2026: Větší pohodlí při vyřizování, ale i dražší poplatky Přečtěte si také:

Novinky pro řidiče v roce 2026: Větší pohodlí při vyřizování, ale i dražší poplatky

Depozit se používá typicky tehdy, když se s autem delší dobu nejezdí – například u sezóně využívaných vozidel. Důvod je praktický: dokud vozidlo není vyřazené z provozu, musí mít sjednané povinné ručení, i když jen stojí. V opačném případě se jeho majitel vystavuje pokutě od České kanceláře pojistitelů. Sankce, které může ČKP uložit, navíc od letoška výrazně vzrostly.

Platby za nepojištěná vozidla se v roce 2026 zvýší. Nechtěně se to může přihodit i vám Přečtěte si také:

Platby za nepojištěná vozidla se v roce 2026 zvýší. Nechtěně se to může přihodit i vám

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká nejvíce lidí v historii

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).