Úřad varuje před energošmejdy. Slíbí slevu, podepsat vám ale dají nevýhodnou smlouvu

Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době řeší stále víc stížností na nepoctivé zprostředkovatele energií, zejména terénní prodejce.





Podnikání energetických zprostředkovatelů se dostalo pod dozor Energetického regulačního úřadu v roce 2022, díky takzvané zprostředkovatelské novele energetického zákona. Krom vytvoření registru zprostředkovatelů se ERÚ zabývá také jejich kontrolou a řeší stížnosti spotřebitelů. Nyní úřad vydal další varování.

Typické pro tyto nepoctivé zprostředkovatele je, že ústní sliby se výrazně liší od toho, co zákazníkům dávají podepsat. V některých případech pak klienti platí zbytečné poplatky jim či sankce obchodníkům, popisuje tiskový mluvčí ERÚ Jan Hamrník.

Jak energošmejdi pracují?

Přicházejí bez předchozího ohlášení,

nabízí výraznou slevu na platbách za elektřinu či plyn,

smlouvy a další dokumenty chtějí podepsat rovnou na místě,

často veškeré podepsané dokumenty odnášejí,

jejích sliby se přitom mnohdy diametrálně liší od toho, co s vámi ve skutečnosti podepíší.

Za změnu dodavatele můžete platit sankce

Přejít jinam může být problematické hlavně v momentě, kdy máte se stávajícím dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou – zrušení v průběhu jejího trvání je často spojené se sankcemi. Problém je, když spotřebitel zprostředkovateli podepíše plnou moc a energošmejd mu na základě ní sjedná nového dodavatele, aniž by se ohlížel na trvající závazek u dodavatele stávajícího. Ten pak vyměří oprávněnou smluvní pokutu a po spotřebiteli požaduje její uhrazení, popisuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

To se podle ERÚ energošmejdi snaží obcházet tím, že vám slíbí, že s vaším stávajícím dodavatelem vše domluví a zařídí, abyste pokutu za předčasný odchod neplatili. Podle Zemanové je klíčové si před podpisem jakýkoli dokument pečlivě prostudovat, vhodné je také vzít si čas na rozmyšlenou. Pokud prodejce tlačí, že podpis je nutný teď hned, je to už samo o sobě znamení, že zprostředkovatel patrně nejedná v náš prospěch, ale výhradně ve prospěch svůj.

Paušál za nic

Další praktikou, kterou energošmejdi využívají, je smluvní nastavení poplatků za zprostředkování změny dodavatele nebo za péči o smluvní zajištění dodávek elektřiny a plynu, o kterých se ovšem při osobním jednání obvykle nezmiňují. V poslední době se setkáváme s případy, kdy si zprostředkovatelé vyúčtují za každý rok či měsíc paušální částku, i když pro klienta nic neudělají, říká Martin Bortlík, ředitel sekce kontroly ERÚ.

Jak se bránit? Smlouvu o zprostředkování můžete kdykoliv vypovědět a zároveň odvolat plnou moc (vzor výpovědi najdete na webu ERÚ). Zprostředkovateli pak musíte zaplatit jen za úkony, které do té doby provedl.

Potíže i s dřív uzavřenou smlouvou

ERÚ se setkává také s tím, že se vám zprostředkovatel připomene po několika letech, například v momentě, kdy se na základě vlastního uvážení rozhodnete změnit dodavatele. Tím, že ukončujete smlouvu se současným obchodníkem – před několika lety vybraným zprostředkovatelem – můžete totiž porušit tehdejší dohodu a zprostředkovatel po vás bude chtít zaplacení takzvaného mimořádného vstupního bonusu, který jste od zprostředkovatele před lety dostali.

Pokuta bývá několikatisícová a typicky se jedná o smlouvy uzavřené ještě před létem 2022, kdy došlo k regulaci jejich činnosti a zprostředkovatelé přešli pod dozor ERÚ.

To ovšem nic nemění na tom, že spotřebitelé mají právo i tyto smlouvy kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí ukončit. Pokud už zprostředkovatele k ničemu nepotřebují, doporučila bych to učinit všem, ať jim zbytečně nezůstávají letité závazky, radí Zemanová.