Měšec.cz  »  Úřad upozorňuje na fámy kolem průkazu důchodce, který jim zajistí výhody a slevy

Úřad upozorňuje na fámy kolem průkazu důchodce, který jim zajistí výhody a slevy

Gabriela Hájková
Dnes
Důchodce, důchod, počítání peněz, senior Autor: Měšec.cz s využitím Shutterstock AI

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nevydává žádný druh průkazu důchodce, který by jeho držiteli měl zajistit výhody či slevy. Úřad upozornil, že některými médii se šíří zavádějící články, které seniory nabádají k získání průkazu či karty od ČSSZ, jež mají zajistit nějaký druh výhody. „Sociálka“ však nic takového lidem v penzi neposkytuje.

Autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili „kartičku“, která jim zajistí řadu „výhod“ a „bonusů“. Někteří jim vysloveně radí, aby si zašli na správu sociálního zabezpečení a požádali o vydání průkazu. Mylně přitom informují, že „průkaz“ pomůže českým seniorům „k velkým finančním úsporám“ a že díky „kouzelné kartičce“ budou mít slevu na léky, potraviny, knihy, ubytování v penzionech nebo si budou moci dopřát levnější vstupenky do kulturních institucí, upozornila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Poukázala na to, že většina takových článků vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku. 

O přiznání důchodu v ČR správa sociálního zabezpečení klienty informuje výhradně zasláním rozhodnutí o přiznání důchodu buď do schránky nebo do datovky. Není to však žádný průkaz či karta, kterou by bylo možné se prokázat při nárokování nějaké slevy. V případě, že byste potřebovali potvrdit, že pobíráte důchod nebo v jaké je výši, můžete požádat kteroukoli okresní správu sociálního zabezpečení, která vám potvrzení o pobírání penze nebo o její výši poskytne.

PODCAST: Co udělat, abyste dosáhli na co nejvyšší penzi

Zdroj: Youtube.com

V ČR existují různé karty a doklady, které prokazují status důchodce nebo seniora a umožňují získání slevy na jízdné, služby či kulturní akce. Žádné z nich však nevydává ČSSZ, územní správa sociálního zabezpečení ani okresní správa sociálního zabezpečení, zdůraznila Drmolová s odkazem například na PID kartu, Senior Pas nebo například In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce. Nárok na bezplatnou MHD v Praze od 65 let prokážete i s občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem, který obsahuje fotku a datum narození.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

