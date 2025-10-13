Úřad práce nabízí bezplatné online kurzy. Pomůžou s životopisem i přípravou na pohovor

Krátké vzdělávací kurzy vznikly ve spolupráci se společností Microsoft a vzdělávací platformou Digiskills.
Chceme využívat různé nástroje, které lidem pomohou najít novou i lépe placenou práci a zároveň je připraví na výběrová řízení, která je čekají. Nové online kurzy, které spouštíme ve spolupráci s Microsoftem a Digiskills zdarma, jsou praktickým a velmi užitečným doplňkem k rekvalifikacím a dalším formám poradenství, které již nabízíme. Navíc jsou určené každému, kdo chce rozvíjet své znalosti s využitím moderních technologií pro hledání uplatnění na trhu práce, říká Kateřina Budínová, ředitelka zaměstnanosti a EU projektů Úřadu práce ČR.
Kurzy jsou dostupné na webu vzdělávací platformy Digiskills. Zájemci musí nejprve projít registrací, která zabere několik málo minut. Poté si již mohou vybrat ze 4 aktuálně dostupných kurzů, které se zaměřují na klíčové oblasti související s hledáním práce:
- Jak chytře hledat práci
- Životopis, který zaujme
- Příprava na pracovní pohovor
- Jak zvládnout online pracovní pohovor
V rámci jednotlivých témat si účastník kurzu projde například seznam nejčastějších otázek personalistů a s pomocí AI si vyzkouší pohovor nanečisto. Dozví se, jak vypadá ideální struktura životopisu nebo získá návod, jak si nastavit hlídacího psa na nabídky práce.
Většina kurzů zabere zhruba 2 hodiny, k rozpracovanému kurzu se však lze kdykoli vrátit. Účastníci se díky nim navíc seznámí s nástroji umělé inteligence. Vzdělávací aktivity jsou součástí iniciativy AI National Skilling Plan, kterou představila společnost Microsoft letos v létě. Jejím cílem je do června 2026 proškolit více než 350 000 osob v oblasti digitálních a AI dovedností a podpořit vládní Národní strategii umělé inteligence 2030, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vedle kurzů, které mají pomoci s hledáním práce jako takové, pak Úřad práce částečně hradí také kurzy digitálního vzdělávání. Díky nim si uchazeči o zaměstnání, ale i lidé, kteří práci aktuálně mají, mohou prohloubit své digitální dovednosti a získat šanci na lepší pracovní uplatnění. Kurzy dotované státem přitom nabídnou řadu témat – od základní práce na počítači přes programování, datovou analýzu až po práci s AI.
Uchazečům a zájemcům o práci mohou pracovníci ÚP poskytnout i mnohé další služby, jejich výčet jsme podrobně rozebrali v článku: Na Úřad práce nemusíte jen pro podporu. Pomůže i s přípravou na pohovor nebo se sebevědomím