Uprchlíci z Ukrajiny si mohou nechat prodloužit dočasnou ochranu o další rok

Autor: Depositphotos

Lidé, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, si budou moci prodloužit statut dočasné ochrany o další rok. Platit tak bude do konce března 2025. Počítá s tím novelu označenou jako Lex Ukrajina 6, kterou včera schválila vláda. Návrh předložení Ministerstvem vnitra počítá s tím, že pokud dojde k předpokládanému prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky před ruskou válkou na úrovni Rady EU, bude tato možnost platit i v ČR.





Předloha zároveň umožní spuštění asistované dobrovolné návraty na Ukrajinu pro tu část uprchlíků, kteří se do své země chtějí, i navzdory válce, vrátit zpět. Je pravděpodobné, že Rada EU dočasnou ochranu pro oběti Putinovy války prodlouží, proto musíme být na tento krok legislativně připraveni. Současně chceme nabídnout pomoc těm, kteří si i přes válečný konflikt přejí například z rodinných důvodů vrátit se domů, vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že v případě asistovaných návratů by šlo o podporu formou nákupu jízdenek a ve výjimečných případech např. o úhradu nouzového ubytování před vycestováním. Obdobně ostatně ČR postupovala třeba při hospodářské krizi v roce 2009, kdy reagovala na velké množství cizinců, kteří zde ztratili práci. O případné aktivaci programu a přesných parametrech pomoci by rozhodovala vláda.





Návrh přináší některé změny také do oblasti školství. S ohledem na to, že ukrajinští učitelé už v Česku měli časový prostor doplnit si vzdělání z českého jazyka, plánuje se pro ně zrušení výjimky z jeho znalosti, vysvětlila Klára Dlubalová z tiskového odboru Ministerstva vnitra a dodala, že vzhledem k uklidnění situace z pohledu příchodu uprchlíků dojte také ke zrušení pravidel pro zařazování žáků do ukrajinských tříd.

V oblasti zdravotnictví pak novela počítá s ukončením výjimky při odhlášení z veřejného zdravotního pojištění. Osoby s dočasnou ochranou tedy nově budou muset při odhlášení splnit všechny nutné podmínky. Opatření má zamezit účelovému odhlášení proto, aby osoba nemusela platit pojistné, přestože zůstane na našem území.