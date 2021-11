Upisování státních dluhopisů provázely výpadky, systém je už ale funkční

O víkendu 27. – 28. 11. 2021 se občanům, kteří chtěli upsat státní dluhopisy, v samotném závěru namísto potvrzení provedení tohoto upsání objevovalo neustále pouze chybové hlášení „Interní chyba“. Naštěstí se nepotvrdily obavy z toho, že by Ministerstvo financí, případně nastupující vláda využili možnosti předčasného ukončení upisování. Dle telefonického sdělení z MFČR by takovéto opatření bylo zveřejněno na internetu cca 1–2 dny předem. To nemusí být dostatečné pro občany, kteří se s ohledem na stávající vývoj (zejména rostoucí inflaci) pro úpis dluhopisů rozhodli, poněvadž samotné zřízení majetkového účtu může trvat cca 1–2 týdny, než dorazí přihlašovací údaje.

Dobrou zprávou je, že po téměř třídenním víkendovém výpadku začala možnost úpisů státních dluhopisů dnes ráno opět fungovat.