UNIQA investiční společnost spustila nový DIP na stáří

Autor: profit

UNIQA investiční společnost zahájila od 1. března 2024 nabídku dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má za úkol zajistit svého majitele na stáří. Jedná se o produkt vytvořený v rámci III. důchodového pilíře, do kterého patří také doplňkové penzijní spoření nebo investiční životní pojištění.





UNIQA umožňuje ukládání do DIPu v minimální výši 500 Kč měsíčně, případně touto částkou může přispívat zaměstnavatel. Smlouva musí trvat alespoň 10 let a ukončit ji nesmíte dříve než v 60 letech. Znamená to, že pokud si DIP sjednáte ve 20 letech, pak ho nesmíte následujících 40 let zrušit. Pokud by se vám stávající DIP přestal líbit, pak peníze z něj můžete převést k jiné investiční společnosti, ale znovu vás čeká povinná 10letá lhůta pro investování.





Vzhledem k podmínce časového rámce 10 let trvání smlouvy pro využití daňového zvýhodnění má smysl DIP spíše pro osoby ve věku cca do 55 let (výstup možný nejdříve v 60 letech). Mladým lze doporučit vstup hned po získání prvního výdělečného místa po skončení studia. Při skutečně dlouhodobém horizontu skýtá DIP UNIQA velký potenciál vyššího zhodnocení, říká Pavel Souček, ředitel pro bankopojištění, penzijní a investiční zákazníky a řešení UNIQA.

V UNIQA si můžete zvolit svůj DIP podle svého investičního profilu, který vyplyne z vyplnění investičního dotazníku:

Defenzivní profil je pro toho, kdo je opatrný, upřednostňuje méně rizikové investice a spokojí se s očekáváním nižšího výnosu.

je pro toho, kdo je opatrný, upřednostňuje méně rizikové investice a spokojí se s očekáváním nižšího výnosu. Progresivní profil uspokojí rozvážného investora, jenž chce mít poskládané portfolio diverzifikované jak z konzervativních prostředků, ale je ochoten vsadit i na některé dynamičtější (až 50 %). Stále však upřednostňuje vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem spojený s investicí.

uspokojí rozvážného investora, jenž chce mít poskládané portfolio diverzifikované jak z konzervativních prostředků, ale je ochoten vsadit i na některé dynamičtější (až 50 %). Stále však upřednostňuje vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem spojený s investicí. Růstový profil vyhovuje poučeným, kteří se nezaleknou volatility dynamičtějších nástrojů a dobře chápou riziko, jaké přináší investování do akcií, včetně vlivu dlouhodobého investičního horizontu a pravidelnosti investic na toto riziko.

vyhovuje poučeným, kteří se nezaleknou volatility dynamičtějších nástrojů a dobře chápou riziko, jaké přináší investování do akcií, včetně vlivu dlouhodobého investičního horizontu a pravidelnosti investic na toto riziko. Individuální profil je určen nejvyspělejším a zkušeným investorům, kteří se orientují a chtějí si své portfolio poskládat sami podle svých znalostí a očekávání. Tito klienti si volí vlastní portfolio z jednoho až šesti fondů, přičemž každý z nich má podíl alespoň 5 %.

Prostředky vložené do DIPu si můžete každý rok odečíst ze základu daně až do výše 48 000 Kč. To se týká i ostatních produktů určených na stáří a jedná se o celkovou výši daňové úspory. Můžete přitom uplatnit celou výši vkladu a nikoli jen část, jak je tomu u penzijního připjisštění nebo doplňkového penzijního spoření.

Do DIPu vám může přispívat i zaměstnavatel, který si zase může odečíst z daní náklady až do výše 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Tyto peníze fungují jako váš nezdaněný příjem a neodvádí se z něj zdravotní a sociální pojištění.

DIP si v UNIQA sjednáte pouze osobně na pobočkách, s sebou potřebujete jen občanský průkaz.