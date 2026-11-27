UniCredit Bank chystá další odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Začne v pátek 27. 11. 2026 ve 22:00 hod. a skončit má v sobotu 28. 11. 2026 ve 13:00 hod. Odstávka tak potrvá 15 hodin.
Nedostupné budou služby Online Banking a BusinessNet, mobilní aplikace Smart Banking a Business Smart Banking i služba Bank iD, omezení tedy platí pro všechny klienty
Omezení vám zkomplikujetaké nákupy na internetu. Platby kartou, které vyžadují potvrzení v nefunkční mobilní aplikaci, totiž nedokončíte. UniCredit pro ověřování internetových plateb pomocí 3D Secure využívá právě Smart Banking nebo jeho firemní variantu, ověřovací SMS už neposílá.
Banka přístup k účtům omezí třetí víkend po sobě. Předchozí odstávku, o které jsme informovali minulý týden, naplánovala na dvě hodiny. Ještě předtím oznámila údržbu od 13. do 14. 11. 2026, která měla trvat 23:30 hodin.
Delší odstávku chystá také Banka CREDITAS, ta potrvá 3 dny.