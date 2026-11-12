UniCredit vypne bankovnictví téměř na celý den. Odstávku chystá i Raiffeisenbank a J&T Banka

Banky UniCredit a Raiffeisenbank na víkend naplánovaly odstávky intertnetového a mobilního bankovnictví. U UniCredit nepůjde ani ověřování plateb kartou na internetu. J&T Banka omezí služby už ve čtvrtek v noci.
S omezeným přístupem k účtům musí v závěru týdne počítat klienti tří bank. Nejdelší odstávku oznámila UniCredit Bank, jejíž přímé bankovnictví nebude dostupné od pátečního večera téměř do konce soboty.
Raiffeisenbank plánuje údržbu přes noc na sobotu. J&T Banka ji provede už v noci ze čtvrtka na pátek.
|Banka
|Začátek odstávky
|Předpokládaný konec
|Nedostupné služby
|J&T Banka
|čtvrtek 12. 11. 2026, 23:00 hod.
|pátek 13. 11. 2026, 01:00 hod.
|Internetové bankovnictví
|UniCredit Bank
|pátek 13. 11. 2026, 22:00 hod.
|sobota 14. 11. 2026, 21:30 hod.
|Smart Banking, Online Banking, Bank ID, 3D Secure, Business Smart Banking a BusinessNet
|Raiffeisenbank
|pátek 13. 11. 2026, 22:00 hod.
|sobota 14. 11. dopoledne, přesnou hodinu banka neuvádí
|Internetové a mobilní bankovnictví, Bankovní identita RB a aplikace Raiffeisen Investice.
UniCredit Bank odstaví uvedené služby na 23 hodin a 30 minut a dotkne se soukromých i firemních klientů. Kvůli nedostupnosti 3D Secure nebude možné ověřit internetové platby kartou, které toto dodatečné potvrzení vyžadují. Nedostupná bude také bankovní identita.
V případě Raiffeisenbank má v sobotu ráno začít fungovat omezený režim bankovnictví. Uvidíte v něm přehled účtu a transakcí a budete moci zadávat platby se standardní splatností.
Platit kartou a vybírat hotovost z bankomatů půjde podle bez omezení. Potvrzovací kódy pro platby kartou na internetu bude banka během odstávky posílat SMS zprávou. Pokud vložené přes vkladomat peníze, připíšou se vám nejpozději během pondělí 16. 11. 2026.
J&T Banka bude mít jen krátkou, dvouhodinovou údržbu. Začne už ve čtvrtek 12. 11. 2026 ve 23:00 din a skončit má v pátek hodinu po půlnoci, tedy ještě před víkendem.