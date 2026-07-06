Měšec.cz

UniCredit Bank zvýšila úrokovou sazbu pro nové klienty. Na spořicím účtu jim nabídne o 0,20 p.b. více

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Unicredit Autor: Jan Vaca
Pobočka Unicredit Bank v Praze 4 (22. 4. 2022)
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UniCredit Bank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokovou sazbu o 0,20 p.b. u produktu Spořicí účet k novému účtu. Nově místo 3,50 % nabídne 3,70 % p.a. Nadále platí pásmo 500 000 Kč, ve kterém jsou peníze za tuto sazbu úročené.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 -> 3,70 % 3 % 0 %

Úrokové sazby termínovaných vkladů banky jsou beze změn a nabínou max. 3,10 % p.a.

Beze změn jsou i úrokové sazby spořicích účtů UniCredit Bank: 

  1. Spořicí účet Prima – 0,05 % p.a.
  2. Spořicí účet Save – 2,50 % p.a. do 500 000 Kč
  3. Program DUET PLUS – 6,50 % p.a. s podmínkou investování 1:1. Kolik vložíte, tolik investujete.

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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