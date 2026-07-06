UniCredit Bank zvýšila úrokovou sazbu pro nové klienty. Na spořicím účtu jim nabídne o 0,20 p.b. více

UniCredit Bank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokovou sazbu o 0,20 p.b. u produktu Spořicí účet k novému účtu. Nově místo 3,50 % nabídne 3,70 % p.a. Nadále platí pásmo 500 000 Kč, ve kterém jsou peníze za tuto sazbu úročené.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 -> 3,70 %
|3 %
|0 %
Úrokové sazby termínovaných vkladů banky jsou beze změn a nabínou max. 3,10 % p.a.
Beze změn jsou i úrokové sazby spořicích účtů UniCredit Bank:
- Spořicí účet Prima – 0,05 % p.a.
- Spořicí účet Save – 2,50 % p.a. do 500 000 Kč
- Program DUET PLUS – 6,50 % p.a. s podmínkou investování 1:1. Kolik vložíte, tolik investujete.
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka