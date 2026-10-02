UniCredit Bank zvýšila sazby termínovaných vkladů. Na rok dá nově 3,80 %

UniCredit Bank od 1. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů na 6 a 12 měsíců. Nejvyšší sazbu nově nabízí, pokud bance svěříte alespoň milion korun na 1 rok.
U 6měsíčního termínovaného vkladu sazba vzrostla z 3,35 na 3,70 % p.a. Změna platí jak pro vklady do jednoho milionu korun, tak pro částky od jednoho do deseti milionů.
Ještě výraznější zvýšení přichází u ročního vkladu. Při částce do 999 999 Kč se sazba zvyšuje z 3 na 3,70 % p.a. U vkladů od jednoho do deseti milionů korun stoupla z 3,40 na 3,80 % p.a.
Měsíční a tříměsíční termínované vklady zůstávají beze změny. Stejně tak banka nemění sazby svých spořicích účtů.
Termínovaný vklad UniCredit Bank
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,25 %
|2,45 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,35 → 3,70 %
|3,35 → 3,70 %
|1 rok
|3 → 3,70 %
|3,40 → 3,80 %
Aktuální data pro říjen 2026
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