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UniCredit Bank zvýšila sazby termínovaných vkladů. Na rok dá nově 3,80 %

Dalibor Z. Chvátal
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Unicredit Autor: Jan Vaca
Pobočka Unicredit Bank v Praze 4 (22. 4. 2022)
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UniCredit Bank od 1. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů na 6 a 12 měsíců. Nejvyšší sazbu nově nabízí, pokud bance svěříte alespoň milion korun na 1 rok.

U 6měsíčního termínovaného vkladu sazba vzrostla z 3,35 na 3,70 % p.a. Změna platí jak pro vklady do jednoho milionu korun, tak pro částky od jednoho do deseti milionů.

Ještě výraznější zvýšení přichází u ročního vkladu. Při částce do 999 999 Kč se sazba zvyšuje z 3 na 3,70 % p.a. U vkladů od jednoho do deseti milionů korun stoupla z 3,40 na 3,80 % p.a.

Měsíční a tříměsíční termínované vklady zůstávají beze změny. Stejně tak banka nemění sazby svých spořicích účtů.

Termínovaný vklad UniCredit Bank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,25 % 2,45 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,35 → 3,70 % 3,35 → 3,70 %
1 rok 3 → 3,70 % 3,40 → 3,80 %

Aktuální data pro říjen 2026

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  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

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  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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