UniCredit Bank zpřístupnila v aplikaci službu Click to Pay. Umožňuje platit kartou, i když ji nemáte u sebe

Gabriela Hájková
Dnes
UniCredit Bank spustila pro své klienty službu Click to Pay. Zákazníci banky tak budou moci platit rychleji a bez nutnosti manuálního zadávání údajů z platební karty nebo bez nutnosti, aby měli platební kartu fyzicky u sebe.

Tento nástroj pro online platby byl u nás poprvé spuštěn během roku 2022 s cílem usnadnit platbu kartou. Tu si můžete uložit přímo do služby Click to Pay, nebo prostřednictvím banky (podobně, jako to funguje u Apple/Google Pay). Vaše stávající platební karta se tzv. tokenizuje a tento token (tj. její „otisk“ s unikátním ID) se uloží do Click to Pay. Při online platbě pak e-shop zkoumá informaci, zda zákazník s daným ID nemá náhodou aktivní Click to Pay, a pokud se to potvrdí, nabídne mu tuto platbu. Tím, že je karta je v rámci služby digitalizovaná obchodník nikdy nevidí její skutečné číslo.

Funkcionalita je nezávislá na použitém zařízení, operačním systému, aplikaci či internetovém prohlížeči. 

Klienti UniCredit Bank mohou kartu aktivovat přímo v aplikaci Smart Banking. V detailu karty zvolí možnost jejího přidání a potvrdí kontaktní údaje, nebo si kartu uloží přímo při placení na e‑shopu (pokud obchod možnost nabízí). 

Samotná platba probíhá tak, že při nákupu stačí vybrat Click to Pay, zadat jednorázový ověřovací kód zaslaný na e‑mail nebo telefon, zvolit kartu ze svého profilu a případně potvrdit platbu push notifikací. Konkrétní průběh se může lišit podle obchodníka, vysvětlil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Click to Pay umožňuje uložit v jednom profilu propojeném s e‑mailem nebo telefonním číslem všechny platební karty. 

Do Click to Pay umožňuje ukládat karty přes aplikaci například také ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Partners Banka či Raiffeisenbank. 

