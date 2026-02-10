UniCredit Bank zlevnila hypotéky. Nejnižší sazbu dostanete při fixaci na 2 roky

UniCredit Bank v reakci na příznivější situaci na finančních trzích snížila úrokové sazby o 20 bazických bodů u některých typů hypotečních úvěrů. Nové sazby platí od 10. února 2026.
Změna se týká nových hypoték i refinancování. Získání sazeb uvedených v následující tabulce je ovšem podmíněné sjednáním pojištění schopnosti splácet a splněním podmínky aktivity na účtu, ze kterého se úvěr splácí. Konkrétně:
- minimálně 3 platby kartou měsíčně,
- obrat na účtu alespoň ve výši 1,5násobku splátky hypotéky.
|Délka fixace
|Sazba
|2 roky
|od 4,19 % p. a.
|3 roky
|od 4,29 % p. a.
|5 let
|od 4,79 % p. a.
Zdroj: UniCredit Bank, sazby platné pro úvěry s LTV 80
Podle analytika společnosti Swiss Select Jiřího Sýkory lze trend klesajících sazeb u krátkodobých fixací vysledovat napříč trhem. U těch dlouhodobých úrokové sazby naopak rostou. Podle Sýkory dnes také úspěch při sjednání hypotéky nestojí na čekání na pokles sazeb, ale na schopnosti zvolit správnou strategii, banku a okamžik.
Pavel Janeček z poradenské společnosti Royal Bridge Partners pak zájemce o hypotéku upozorňuje na změnu způsobu, jakým se banky dívají na klienty.
Ještě před rokem 2020 často stačilo splnit příjmové limity a dodat potřebné dokumenty. Dnes banky sledují nejen to, kolik vyděláváte, ale hlavně jak stabilní a dlouhodobě udržitelný váš příjem je, vysvětluje. Při vyšších splátkách má totiž jakýkoli výpadek příjmu mnohem rychlejší dopad na schopnost splácet a banky chtějí mít větší jistotu, že daný zájemce zvládne i méně příznivé období.