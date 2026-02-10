Měšec.cz  »  UniCredit Bank zlevnila hypotéky. Nejnižší sazbu dostanete při fixaci na 2 roky

UniCredit Bank zlevnila hypotéky. Nejnižší sazbu dostanete při fixaci na 2 roky

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bydlení, hypotéka, byty Autor: Shutterstock

UniCredit Bank v reakci na příznivější situaci na finančních trzích snížila úrokové sazby o 20 bazických bodů u některých typů hypotečních úvěrů. Nové sazby platí od 10. února 2026.

Změna se týká nových hypoték i refinancování. Získání sazeb uvedených v následující tabulce je ovšem podmíněné sjednáním pojištění schopnosti splácet a splněním podmínky aktivity na účtu, ze kterého se úvěr splácí. Konkrétně:

  • minimálně 3 platby kartou měsíčně,
  • obrat na účtu alespoň ve výši 1,5násobku splátky hypotéky.
Délka fixace Sazba
2 roky od 4,19 % p. a.
3 roky od 4,29 % p. a.
5 let od 4,79 % p. a.

Zdroj: UniCredit Bank, sazby platné pro úvěry s LTV 80

Podle analytika společnosti Swiss Select Jiřího Sýkory lze trend klesajících sazeb u krátkodobých fixací vysledovat napříč trhem. U těch dlouhodobých úrokové sazby naopak rostou. Podle Sýkory dnes také úspěch při sjednání hypotéky nestojí na čekání na pokles sazeb, ale na schopnosti zvolit správnou strategii, banku a okamžik.

Sazby u hypoték přešlapují na místě. Nový normál je podle analytiků jinde, než doufáme Přečtěte si také:

Sazby u hypoték přešlapují na místě. Nový normál je podle analytiků jinde, než doufáme

Pavel Janeček z poradenské společnosti Royal Bridge Partners pak zájemce o hypotéku upozorňuje na změnu způsobu, jakým se banky dívají na klienty. Ještě před rokem 2020 často stačilo splnit příjmové limity a dodat potřebné dokumenty. Dnes banky sledují nejen to, kolik vyděláváte, ale hlavně jak stabilní a dlouhodobě udržitelný váš příjem je, vysvětluje.  Při vyšších splátkách má totiž jakýkoli výpadek příjmu mnohem rychlejší dopad na schopnost splácet a banky chtějí mít větší jistotu, že daný zájemce zvládne i méně příznivé období.

Moneta Money Bank nabízí garanci nejnižší sazby hypotéky. Pokud jinde seženete lépe, dorovná vám ji Přečtěte si také:

Moneta Money Bank nabízí garanci nejnižší sazby hypotéky. Pokud jinde seženete lépe, dorovná vám ji

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Kontrolní hlášení

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká nejvíce lidí v historii

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).