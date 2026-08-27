UniCredit Bank začne na pobočkách nabízet doplňkové penzijní spoření

UniCredit Bank začne od 1. září 2026 na všech svých pobočkách v Česku nabízet sjednání doplňkového penzijního spoření od Generali penzijní společnosti.
Na pobočce bude možné konzultovat například výši pravidelných příspěvků nebo výběr investiční strategie podle věku, délky spoření a vztahu k riziku.
Připomeňme, že doplňkové penzijní spoření zvýhodňuje státním příspěvkem a daňovými úlevami, přispívat na něj může také zaměstnavatel. Na rozdíl od starého penzijního připojištění lze u DPS volit investiční strategii a s ní i míru rizika.
Vláda zároveň tento týden schválila novelu zákona, která má pravidla doplňkového penzijního spoření od 1. ledna 2027 výrazně změnit. Návrh ještě musí projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem.
Jednou z hlavních změn má být zrušení poplatku za zhodnocení a snížení maximálního poplatku za správu na 0,5 %. Výjimkou mají zůstat alternativní účastnické fondy. Přibýt má také strategie životního cyklu, kterou si budou moct zvolit stávající i noví klienti. U mladších lidí má větší část peněz směřovat do dynamičtějších investic a s blížícím se důchodem se má portfolio postupně přesouvat ke konzervativnějším fondům.
Výrazněji má stát podpořit také mladé. U dětí do 18 let se má minimální měsíční vklad potřebný pro získání státního příspěvku snížit z 500 na 100 Kč. Lidem do 30 let se má státní příspěvek zvýšit z dnešních 20 % na 40 % měsíčního vkladu.
Novela počítá také s možností vybrat si do 36 let věku po nejméně deseti letech spoření až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, aniž by bylo nutné celé penzijní spoření ukončit. Ministerstvo financí chce zároveň postupně ukončit staré transformované fondy penzijního připojištění, a to ke konci roku 2036.