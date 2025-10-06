Měšec.cz  »  UniCredit Bank spustila ověřování příjemců u SEPA plateb

UniCredit Bank spustila ověřování příjemců u SEPA plateb

Gabriela Hájková
Včera
UniCredit Bank spustila ověřování příjemců u eurových (SEPA) plateb. Nová služba, která je k dispozici bez poplatku, má pomoci vyhnout se omylům při zasílání plateb nebo předejít některým podvodům. Odesilatel si tak ještě přes zasláním platby ověří, zda se jemu sdělené jméno příjemce shoduje se jménem majitele účtu, který je u banky vedený pod číslem účtu v mezinárodním formátu (IBAN).

Ověřování příjemce platby (Verification of Payee) musí nejpozději od 9. října 2025 zavést povinně členské země eurozóny (tedy země, kde se platí eurem). V ostatních zemích EU mohou banky ověřovat příjemce u SEPA plateb až v roce 2027 (v lednu by měly umožnit jejích příjem, v červenci i jejich odesílání).

Banky budou ověřovat číslo účtu a jméno příjemce. Jak se chybně zadané platby řeší teď? Přečtěte si také:

Služba ověření příjemce je u SEPA plateb přístupná všem klientům UniCredit Bank, tedy jak fyzickým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak u standardních, tak i okamžitých SEPA plateb. 

Výsledek ověření by měl být dostupný do 5 sekund a může mít tři formy: 

  • shoda – jméno a účet příjemce se shodují, platba proběhne (diakritika, velká/malá písmena, speciální znaky ani právní forma společnosti se nehodnotí),
  • částečná shoda – systém rozpozná drobné rozdíly a zobrazí upozornění (např. může jít o překlepy, záměnu pořadí slov apod.), klient tak má příležitost údaje ověřit, 
  • neshoda – zadaný název se výrazně liší od evidovaného, zobrazí se doporučení údaje prověřit a banka nedoporučí platbu neodesílat bez ověření údajů.

Konečné rozhodnutí je vždy na odesilateli, banka platbu blokovat nemůže ani v případě, že se údaje neshodují. Zobrazí však varování, aby údaje před zasláním prostředků ověřil.

