UniCredit Bank nově podporuje bankovní identitu

Autor: Redakce

UniCredit Bank spustila v pondělí 16. ledna 2023 možnost ověření totožnosti a přihlášení se do portálů státní a veřejné správy pomocí bankovní identity. Pokud jste klienty této banky, můžete využít při přihlašování například do Portálu občana své údaje, které zadáváte při vstupu do internetového bankovnictví.





Bankovní identitu máte založenou automaticky, není třeba o ni nijak žádat. Musíte mít aktivní přístup do internetového bankovnictví Online Banking a využívat Smart klíč. Také si zkontrolujte, zda máte nainstalovanou aktuální verzi internetového bankovnictví.





Bankovní identitu můžete využít například pro kontrolu platnosti osobních dokladů, vyzvednutí e-receptu či nahlédnutí do bodového systému řidiče. Také můžete tímto způsobem podat daňové přiznání, žádost o příspěvek na dítě, nebo založit datovou schránku.