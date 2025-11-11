Měšec.cz  »  UniCredit Bank spojila termínovaný vklad a investice. Láká na produkt s výnosem až 7 % ročně

UniCredit Bank spojila termínovaný vklad a investice. Láká na produkt s výnosem až 7 % ročně

Gabriela Hájková
Dnes
investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock

Jak už jsme vás infomovali, UniCredit Bank zvýšila úrokové sazby u stávajícího produktu Program DUET PLUS, který kombinuje vlastnosti termínovaných vkladů a investic. V praxi produkt funguje tak, že když na něj vložíte peníze, část jich zůstane uložená na termínovaném vkladu a druhou část jednorázově vložíte do investičních fondů UniCredit Bank (onemarkets Fund) podle vlastních preferencí s různou investiční strategií v měnových třídách CZK, EUR, USD (vč. fondů vyplácejících dividendy).

Můžete si vybrat, zda rozložíte svůj celkový vklad mezi „termíňák“ a investice ve stejném poměru nebo nasměrujete více prostředků do spoření. 

V případě, že bude rozdělení prostředků 50:50, můžete vybírat mezi 3měsíčním nebo 6měsíčním termínovaným vkladem v korunách či eurech. Na vkladech v korunách nyní banka za podmínek 50/50 nabízí sazbu u obou vázacích lhůt 7 % p.a. (bylo 6 % p.a.) Na vkladech v eurech pak 6 % ročně.

Pokud bude poměr spořené a investované částky 75 % : 25 %, garantuje banka na termínovaných vkladech v korunách (u obou vázacích lhůt) sazbu 4,7 % p. a., na eurových vkladech pak sazbu 3,5 % ročně.

Za investici do fondů platíte vstupní poplatek (cca od 1,50 do 3 %). Jeho výše se závisí na typu cenného papíru (ceník najdete na webu banky). Investici do fondů je možné kdykoli zrušit. Prodej investice (ať už celý nebo částečný) nemá žádný vliv na výši úrokové sazby u termínovaného vkladu – ta zůstává platná až do konce splatnosti vkladu. Klidně se může stát, že klient po týdnu investici zruší, ale termínovaný vklad pokračuje dál. Časově nejsou termínovaný vklad a investice nijak vzájemně vázány – po splatnosti vkladu investice nadále běží, vysvětlil pro server Měšec.cz mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek s tím, že za prodej investice banka neúčtuje žádný poplatek. 

Pokud byste dříve vybrali peníze z termínovaného vkladu, přijdete o úroky, které byste jinak získali po dodržení vázací lhůty. 

Minimální vstupní částka, od které je možné peníze na tento produkt ukládat, začíná na 30 000 Kč na termínovaném vkladu a od 10 000 Kč na investici. 

Produkt je možné zřídit jen na pobočce. Pak se dá ale spravovat prostřednictvím aplikace Smart Banking.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců, poměr 1:1 6 -> 7 %
 6 měsíců, poměr 3:1 4,70 %

Aktuální data pro listopad 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,75 % J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

