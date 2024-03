UniCredit Bank snižuje sazby u hypoték. Nabídka začíná pod pěti procenty

Autor: Měšec.cz s využitím aplikace Midjourney

UniCredit Bank snížila sazby u hypoték. U hypoték s fixací na dva nebo tři roky snižuje banka sazbu o dvě desetiny na 4,89 % p.a. Platí pro hypotéky do 80 % LTV (do 90 % LTV u mladých žadatelů do 36 let věku). Nabídka však počítá se slevou za sjednané pojištění schopnosti splácet.





Hypotéky sjednané bez pojištění schopnosti splácet nabízí banka se sazbou 5,09 % p.a. při fixaci na dva i tři roky.





Pro pětileté fixace nabízí banka sazby u všech hypoték o 0,6 % vyšší.

Aktuální úrokové sazby u hypoték od UniCredit Bank Fixní období Hypotéka účelová do 80 % LTV (p.a.) Hypotéka účelová od 81 % do 90 % LTV (p.a.) Hypotéka kombinovaná (p.a.) Hypotéka neúčelová (p.a.) 2 od 4,89 % od 5,39 % od 5,09 % od 5,39 % 3 od 4,89 % od 5,39 % od 5,09 % od 5,39 % 5 od 5,49 % od 5,99 % od 5,69 % od 5,99 %

V sazbách je započtena sleva za sjednání pojištění schopnosti splácet ve výši 0,2 %

Zdroj: UniCredit Bank