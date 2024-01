UniCredit Bank snížila úrokové sazby u hypoték

Autor: Depositphotos

UniCredit Bank snížila od 25. ledna 2024 úrokové sazby u hypoték. Nově také začala nabízet krátkodobou fixaci na 2 roky s LTV do 80 %, jejíž sazba začíná na 5,19 % p.a. v případě, že si k němu zřídíte i pojištění schopnosti splácet. Bez tohoto pojištění budete mít sazbu 5,39 % ročně. Tříletou fixaci dostanete za stejných podmínek.





U pětileté fixace s LTV 80 % si však připlatíte, tady banka nabízí 5,69 % p.a. s pojištěním sazba klesne na 5,49 % ročně.





V případě, že byste splnili podmínky pro tzv. nízkoenergetickou hypotéku, tedy pokud si pořizujete nemovitost s energetickým štítkem A či B, dostane slevu z úrokové sazby ve výši 0,1 % p.a.

Klienti do 36 let věku, kteří mají nárok na hypotéku do výše 90 % LTV, mají nárok na stejnou úrokovou sazbu jako v případě 80% LTV, jejich sleva činí 0,5 % p.a.