UniCredit Bank novým klientům rozdává max. 4000 Kč. Stačí pravidelně platit kartou

UniCredit Bank od 1. 10. 2026 (znovu) spustila novou akci pro soukromé osoby, které si založí účet platební účet s cenovým tarifem START, OPEN nebo TOP. Za jeho aktivní používání můžete postupně získat až 4000 Kč. Podmínkou je každý měsíc alespoň 10x zaplatit kartou.
Akce UniCredit Bank probíhá od 1. 10. do 31. 12. 2026 včetně a je určena novým klientům, kteří si během tohoto období založí výše zmiňované tarifní balíčky účtu.
Za aktivní používání účtu banka nabízí 400 Kč měsíčně, a to po dobu nejvýše 10 měsíců. Celkem tak můžete získat až 4000 Kč. (Podrobné podmínky.)
|Odměna / podmínka
|Co musíte splnit
|400 Kč měsíčně
|V daném měsíci min. 10× zaplatit debetní kartou.
|Max. 4000 Kč celkem
|Odměnu lze získávat nejvýše 10 měsíců.
|Kdy lze začít získávat odměnu
|Poprvé za měsíc následující po měsíci, ve kterém jste účet založili.
|Kdy banka odměnu připíše
|Do konce následujícího kalendářního měsíce po splnění podmínky.
|Kterých účtů se akce týká
|Účet s tarify START, OPEN a TOP.
|Pro koho akce je
|Noví klienti, kteří si účet založí od 1. 10. do 31. 12. 2026 a splňují definici nového klienta.
|Co se do 10 plateb nepočítá
|Výběry hotovosti kartou z bankomatu.
|Co když podmínku jeden měsíc nesplníte
|Za daný měsíc odměnu nedostanete a 10měsíční období se o něj neprodlužuje.
Kdo je podle UCB nový klient:
- Osoba starší 15 let.
- S UCB jste nikdy neměli smluvní vztah.
- Nebo jste bývalí klienti banky, kteří účet u UCB zrušili před více jak 12 měsíci a zároveň jste v poslednich 36 měsících (3 letech) nevyužili podobnou akci banky s cashbackem.
|Typ tarifu účtu
|Poplatek měsíčně
|Podmínky neplacení poplatku
|START
|0 Kč
|Bez podmínek
|OPEN
|89 Kč měsíčně
|Poplatek je vždy.
|TOP
|0 nebo 299 Kč měsíčně
|Příchozí platby v souhrnném objemu min. 40 000 Kč měsíčně
nebo
depoozita min. 1 mil Kč
Pokud například účet založíte v říjnu, první odměnu můžete získat za listopad. Jestliže v některém z následujících měsíců 10 plateb neprovedete, o nabízených 400 Kč daný měsíc přijdete.