UniCredit Bank nabízí nová modelová portfolia fondů pro různé investiční profily

Monika Veselíková
Dnes
UniCredit Bank představila novou službu onemarkets selection+, která klientům umožní investovat do předem sestavených modelových portfolií fondů podle jejich investičního profilu a ochoty podstupovat riziko. 

Portfolia vybírá a spravuje tým UniCredit Fund Selection. V nabídce je pět typů modelových portfolií od nejkonzervativnějších po dynamická:

  • dluhopisové portfolio,
  • defenzivní portfolio,
  • konzervativní portfolio,
  • smíšené portfolio,
  • dynamické portfolio.

Portfolia kombinují fondy onemarkets Fund a Generali Investments. Pro klienty v Česku jsou dostupná v korunách i eurech, na Slovensku pak v eurech. Složení portfolií se má pravidelně – zhruba jednou za půl roku – upravovat podle aktuálního výhledu skupiny UniCredit na vývoj trhů a alokaci aktiv. V případě mimořádných tržních událostí může dojít i k mimořádné změně složení portfolií.

Cílem služby je podle banky nabídnout drobným investorům jednoduchý a přehledný způsob, jak prostřednictvím profesionálně spravovaných portfolií diverzifikovat své investice.

