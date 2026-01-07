UniCredit Bank mírně snížila úrokovou sazbu pro roční vklady. Stále láká na 7 % p.a. s podmínkou investování

UniCredit Bank od 5. 1. 2026 snížila úrokovovou sazbu u termínovaného vkladu. Snížení platí jen pro roční vklad, ostatní úložní lhůty jsou beze změn.
Jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už ji banka opět snížila:
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,20 %
|3,20 %
|1 rok
|3,20 → 3,10 %
|3,30 -> 3,20 %
Úrokové sazby spořicích účtů UniCredit Bank jsou beze změn.
Spořicí účet Prima má úrokovou sazbu beze změn již od 1. 2. 2017, tedy téměř 6 let. Nabídne max. 0,05 % p.a.
Spořicí účet Save má úrokovou sazbu neměnnou od 1. 4. 2022 a nabídne max. 2,50 % p.a.
Spořicí účet k novému účtu stále patří mezi dobrou nabídku výhradně pro nové klienty banky, nabídne 3,15 % p.a. do 2 mil. Kč. Má ale podmínky:
- 3× měsíčně zaplatit kartou k účtu (rozhoduje datum platby, ne datum zaúčtování).
A dále splnění jedné ze dvou dalších podmínek:
- Min. 20 000 Kč v kalendářním měsícijako součet bezhotovostních příchozích úhrad (mzda, důchod, dávky apod.)
- 2000 Kč měsíčně jako pravidelná investice.
Poslední nabídkou je speciál s názvem Program DUET PLUS. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1.
Potřebujete min. 60 000 Kč, 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje.Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %. Co za to? Úroková sazba 7 % p.a. na 6 měsíců a bez omezení výše vkladu.
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.