Měšec.cz  »  UniCredit Bank mírně snížila úrokovou sazbu pro roční vklady. Stále láká na 7 % p.a. s podmínkou investování

UniCredit Bank mírně snížila úrokovou sazbu pro roční vklady. Stále láká na 7 % p.a. s podmínkou investování

Dalibor Z. Chvátal
7. 1. 2026
přidejte názor

Sdílet

UniCredit Bank Autor: Depositphotos

UniCredit Bank od 5. 1. 2026 snížila úrokovovou sazbu u termínovaného vkladu. Snížení platí jen pro roční vklad, ostatní úložní lhůty jsou beze změn.

Jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už ji banka opět snížila:

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,20 % 3,20 %
1 rok 3,20 → 3,10 % 3,30 -> 3,20 %

Úrokové sazby spořicích účtů UniCredit Bank jsou beze změn.

Spořicí účet Prima má úrokovou sazbu beze změn již od 1. 2. 2017, tedy téměř 6 let. Nabídne max. 0,05 % p.a.

Spořicí účet Save má úrokovou sazbu neměnnou od 1. 4. 2022 a nabídne max. 2,50 % p.a.

Spořicí účet k novému účtu stále patří mezi dobrou nabídku výhradně pro nové klienty banky, nabídne 3,15 % p.a. do 2 mil. Kč. Má ale podmínky:

  • 3× měsíčně zaplatit kartou k účtu (rozhoduje datum platby, ne datum zaúčtování).

A dále splnění jedné ze dvou dalších podmínek:

  1. Min. 20 000 Kč v kalendářním měsícijako součet bezhotovostních příchozích úhrad (mzda, důchod, dávky apod.)
  2. 2000 Kč měsíčně jako pravidelná investice.

Poslední nabídkou je speciál s názvem Program DUET PLUS. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1.

Potřebujete min. 60 000 Kč, 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje.

Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %. Co za to? Úroková sazba 7 % p.a. na 6 měsíců a bez omezení výše vkladu.

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

Daň z nemovitých věcí

Finanční limity, které se od letoška mění

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).