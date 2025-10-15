Měšec.cz  »  UniCredit Bank mění poplatky za výběr z bankomatů cizích bank. Nově zaplatí všichni, poplatek ale bude nižší

UniCredit Bank mění poplatky za výběr z bankomatů cizích bank. Nově zaplatí všichni, poplatek ale bude nižší

Monika Veselíková
Dnes
2018-06-bankomat-ilustrak-1600.jpg Autor: Redakce

Klienti UniCredit Bank od Nového roku zaplatí 35 Kč za výběr z bankomatu cizí banky. Výběry u bank, které s UniCredit Bank spolupracují na sdílené síti bankomatů – tedy Air Bank, Komerční banky a MONETA Money Bank, zůstávají bez poplatku.

Dosud banka tento poplatek odpouštěla při výběrech alespoň 2000 Kč. Kdo si u cizí banky vybral míň, zaplatil 40 Kč.

Informaci o zavedení poplatku, respektive změně sazebníku od 1. ledna 2026, dnes banka zaslala svým klientům. V e-mailu mimo jiné odkazuje na sdílenou síť bankomatů, kterou Komerční banka a MONETA Money Bank představily již v roce 2022. UniCredit Bank se stejně jako Air Bank připojila později.

V roce 2024 pak k výběrům přibyla také možnost vkládat hotovost. Právě vkladovou funkci sdílených bankomatů ovšem UniCredit Bank nepodporuje. Podle dřívějších informací ji měla spustit v průběhu letošního roku. Právě s tím jí má avizovaná změna sazebníku pomoci. Abychom mohli sdílenou bankomatovou síť dál rozvíjet a přidat třeba možnost peníze přes bankomat i vložit, budeme od příštího roku účtovat za výběry u bank, které s námi bankomaty nesdílejí, malý poplatek 35 Kč, stojí ve zprávě.

