UniCredit Bank láká na Dětský účet s úrokem 4,25 % p.a., ale užijete si ho jen v červnu

Autor: Depositphotos

UniCredit Bank (UCB) nabízí při založení bankovního účtu pro děti do 15 let novou výši úrokové sazby, a to 4,25 % p. a. Doba trvání akce je od 1. 5. do 30. 6. 2024.

Potíž je v tom, že tato úroková sazba dítěti vydrží právě jen do 30. 6. 2024, kdy akce končí a poté se překlopí do úrokové sazby pro daný typ účtu v rámci příslušného balíčku služeb. Přesně to znamená úrokovou sazbu 0,25 % p.a. při vkladu do 29 999 Kč, nad tuto částku už bude úroková sazba jen 0,01 % p.a.

Podmínky

Dětský účet je nutné založit v době trvání akce.

Vklad je pouze do maximální výše 100 000 Kč.

Nový klientem je myšlena fyzická osoba mladší 15 let, která neměla v minulosti s bankou žádný smluvní vztah, nebo je bývalým klientem, ale v uplynulých 12 kalendářních měsících před začátkem této nabídky nebyla majitelem žádného běžného účtu v UCB a zároveň si v době platnosti akce zřídí prostřednictvím zákonného zástupce nový Dětský účet.

Při založení účtu v době konání akce banka na něj dítěti pošle bonus ve výši 500 Kč.

Rodiče, kteří mají účet pod kontrolou, na něm mohou ve svém digitálním bankovnictví nastavit dítěti limity pro platby a výběry. Dětský účet je možné založit od narození dítěte, respektive jakmile má přiděleno rodné číslo. Ve věku 8 let pak dítě dostane vlastní debetní kartu.