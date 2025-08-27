UniCredit Bank láká mladé na svůj účet. Mohou získat bonus 2200 Kč

UniCredit Bank od září začne nabízet nový studentský účet pro mladé od 15 do 26 let. Mohou si ho založit všichni držitelé průkazů ISIC, kteří následně od banky získají za založení účtu a aktivování platební karty bonus 500 Kč.
Další pětistovku jim banka vyplatí, pokud platební kartou třikrát zaplatí. A zbylých 1200 Kč pak mohou získat postupně během šesti měsíců za další platby kartou s tím, že tento bonus bude pokaždé odpovídat 10 % z toho, co zaplatí v daném měsíci kartou, max. ale 200 Kč.
Studenti očekávají jednoduchost, přehlednost a výhody, které využijí každý den. Proto jsme se zaměřili na to, co je pro ně skutečně důležité: žádné poplatky, bonusy za nákupy a užitečné služby jako pojištění mobilu nebo druhý lékařský názor. Nový studentský účet Open Young jim bude dobře sloužit během studia v Česku i v zahraničí, vyjmenoval výhody pro mladé Václav Schenk, manažer marketingu UniCredit Bank s tím, že studenti budou mít bez poplatku také výběry z bankomatů, propojený spořící účet se speciálním úrokem nebo vedení účtu v eurech, nebo budou moci získat část svých útrat zpět za nákupy u partnerů banky (např. prodejny Albert, lékárny, restaurace nebo vybraní prodejci elektroniky). Zmíněné výhody vč. nulových poplatků banka studentům zachová do dosažení 26 let.
Podrobnější informace o akční nabídce i samotném novém účtu pro mladé banka nyní nechce sdělovat. Na webu budou k nalezení od 1. září 2025.