UniCredit Bank hlásí dvě změny v managementu, obsadila dva nové ředitele

Korporátní bankovnictví v UniCredit Bank získalo dva nové ředitele. Novým ředitelem úseku Korporátní obchodní síť se stává Štěpán Šiška. Pozici ředitele úseku Klientská řešení a členem představenstva UniCredit Bank nově obsadil Jiří Flégl. Oba se zároveň stali novými členy představenstva.
Štěpán Šiška má v bankovním sektoru více než 13 let zkušeností. Dosud vedl tým Large Corporates UniCredit Bank, kde se zaměřoval na rozvoj a posilování vztahů s českými a slovenskými společnostmi s ročním obratem přesahujícím 1 mld. eur. Titul MBA získal v zahraničí na University of New Orleans.
Také Jiří Flégl přichází do nové role s dlouholetými zkušenostmi v bankovnictví. Ve skupině UniCredit působí od roku 2007, kde zastával řadu manažerských pozic v korporátním bankovnictví a věnoval se oblasti transakčního, strukturovaného a exportního financování či factoringu. Doposud byl ředitelem platebních řešení.
Jsem velmi rád, že můžeme v čele našeho korporátního bankovnictví přivítat Štěpána Šišku a Jiřího Flégla. Oba přinášejí rozsáhlé odborné zkušenosti, silnou orientaci na klienta a schopnost budovat dlouhodobá partnerství s korporátními klienty. Díky naší pevné pozici na trhu máme výborné předpoklady pro další rozvoj korporátního bankovnictví i naplnění strategického plánu UniCredit Unlimited, okomentoval personální novinky Marco Iannaccone, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.