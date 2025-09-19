UniCredit Bank dostala pokutu od ČNB. Za použití nevýhodného směnného kurzu zaplatí 6 mil. Kč

Centrální banka pokutuje UniCredit Bank za chybné účtování karetních transakcí. Vlivem technické chyby totiž banka necelým 12 tisícům klientů naúčtovala vlastní, méně výhodný směnný kurz.
Jak vyplývá z rozhodnutí České národní banky UniCredit Bank během června až srpna 2023 zhruba u 10 tis. klientů (75 512 transakcí), kteří neměli dostatek prostředků na svém primárním účtu, použila namísto směnného kurzu VISA dojednaného ve smlouvě vlastní, méně výhodný kurz. Klientům tak vznikla škoda cca 3,45 mil. Kč.
Důvodem chyby bylo nesprávné nastavení systému pro zúčtování cizoměnových transakcí, a to pouze ve specifických případech nedostatku finančních prostředků na primárním účtu klienta (tj. účtu, který je ke kartě připojen jako první). V takovém případě dojde k zaúčtování transakce k tíži dalšího účtu v pořadí, přičemž pro přepočet cizoměnové transakce byl použit chybně kurz Banky namísto kurzu kartové asociace Visa. Standardně měla Banka zúčtování cizoměnových transakcí v informačním systému nastaveno správně, stojí v rozhodnutí ČNB.
Obdobně u transakcí dalších 2 tisíc klientů nesprávně aplikovala novější verzi obchodních podmínek a převod tak učinila prostřednictvím vlastního kurzu. V tomto případě se škoda pohybovala kolem 0,45 mil. Kč.
Podle regulátora tak banka nejednala s odbornou péčí. Přitěžující okolností byl i fakt, že banka na chybu nepřišla sama, ale až po upozornění, respektive reklamaci transakce, jednou z klientek. Centrální bance vadilo i to, že k odškodnění klientů nedošlo neprodleně, ale až s odstupem 10 a 11 měsíců. ČNB navíc banku za obdobný přestupek pokutovala již v roce 2021. Tehdy pokuta činila 3 mil. Kč.