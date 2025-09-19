Měšec.cz  »  UniCredit Bank dostala pokutu od ČNB. Za použití nevýhodného směnného kurzu zaplatí 6 mil. Kč

UniCredit Bank dostala pokutu od ČNB. Za použití nevýhodného směnného kurzu zaplatí 6 mil. Kč

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

7.1.24 4x/ Pokuta, sankce, peníze, soud, penále Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Centrální banka pokutuje UniCredit Bank za chybné účtování karetních transakcí. Vlivem technické chyby totiž banka necelým 12 tisícům klientů naúčtovala vlastní, méně výhodný směnný kurz.

Jak vyplývá z rozhodnutí České národní banky UniCredit Bank během června až srpna 2023 zhruba u 10 tis. klientů (75 512 transakcí), kteří neměli dostatek prostředků na svém primárním účtu, použila namísto směnného kurzu VISA dojednaného ve smlouvě vlastní, méně výhodný kurz. Klientům tak vznikla škoda cca 3,45 mil. Kč. 

Důvodem chyby bylo nesprávné nastavení systému pro zúčtování cizoměnových transakcí, a to pouze ve specifických případech nedostatku finančních prostředků na primárním účtu klienta (tj. účtu, který je ke kartě připojen jako první). V takovém případě dojde k zaúčtování transakce k tíži dalšího účtu v pořadí, přičemž pro přepočet cizoměnové transakce byl použit chybně kurz Banky namísto kurzu kartové asociace Visa. Standardně měla Banka zúčtování cizoměnových transakcí v informačním systému nastaveno správně, stojí v rozhodnutí ČNB.

Obdobně u transakcí dalších 2 tisíc klientů nesprávně aplikovala novější verzi obchodních podmínek a převod tak učinila prostřednictvím vlastního kurzu. V tomto případě se škoda pohybovala kolem 0,45 mil. Kč.

Podle regulátora tak banka nejednala s odbornou péčí. Přitěžující okolností byl i fakt, že banka na chybu nepřišla sama, ale až po upozornění, respektive reklamaci transakce, jednou z klientek. Centrální bance vadilo i to, že k odškodnění klientů nedošlo neprodleně, ale až s odstupem 10 a 11 měsíců. ČNB navíc banku za obdobný přestupek pokutovala již v roce 2021. Tehdy pokuta činila 3 mil. Kč.

Test kurzů karet při výběru hotovosti: Se kterými kartami nejvíce ušetříte v bankomatech? Přečtěte si také:

Test kurzů karet při výběru hotovosti: Se kterými kartami nejvíce ušetříte v bankomatech?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 18. 9. 2025

Dále u nás najdete

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Cesta k superrychlému ethernetu

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).