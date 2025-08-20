Měšec.cz  »  Umělá inteligence je čím dál větší kamarádka. Do některých míst ji ale pustit nechceme

Umělá inteligence je čím dál větší kamarádka. Do některých míst ji ale pustit nechceme

Gabriela Hájková
20. 8. 2025
1 nový názor

robot umělá inteligence dohoda partnerství Autor: Shutterstock

Češi čím dál častěji využívají umělou inteligenci. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku už dnes tento nástroj pravidelně využívá 7 z 10 respondentů, loni to přitom byla jen polovina. Zvyšuje se také četnost, se kterou se k AI obracíme. Zatímco před rokem s ní denně pracovalo jen 16 % dotázaných uživatelů, letos je to 24 %.

Nejčastěji AI podle tohoto průzkumu používáme k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %), přičemž nejotevřeněji k AI byli dotázaní ve věku 18–26 let (86 %). 

V oblasti bankovnictví ale respondenti i nadále u většiny činností preferují kontakt s lidmi. AI jsme ochotni svěřit sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %), ale řešit s ní nějaké konfliktní situace chce až 80 % dotázaných s člověkem.

Nejčastěji se respondenti setkávají s AI v bankovnictví prostřednictvím chatbotů (45 %), virtuálních asistentů upozorňujících na neobvyklé výdaje (22 %) a personalisovaných nabídek na míru (12 %). Do budoucna by chtěli respondenti vyzkoušet kromě chatbotů a virtuálních asistentech také pomoci AI v oblasti investování (25 %).

Podle Jitky Haubové, členky představenstva a provozní ředitelky Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v oblasti bankovnictví hlavně kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokážou v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta, uvedla Haubová s tím, že banka umělou inteligenci využívá jen v zabezpečeném prostředí s využitím vlastních modelů a přísnými pravidly pro práci s klientskými daty, která nikdy neopouštějí banku. 

Bezpečně využít umělou inteligenci pro firemní účely znamená nepustit ji na internet

Společnost Visa zase vidí budoucnost umělé inteligence například v nákupních agentech. Letos v této souvislosti představila službu Visa Intelligent Commerce. Ta umožňuje AI agentům nejen vyhledávat a vybírat zboží, ale přímo ho i koupit. I společnosti Visa pomáhá umělá inteligence se zabezpečením digitálních plateb pomocí analýzy dat kvůli detekci podezřelého chování v reálném čase. 

Jak se AI může používat v bankovnictví ve světě a u nás?

Česká republika podléhá regulacím EU. AI je využívána pro podvody, řízení rizik a zákaznický servis. Musí se řídit evropskou regulací AI Act, DORA  a National AI Strategy 2030. Letos došlo k zákazu použití čínského DeepSeek ve státní správě.

USA nemají jednotnou regulaci, pravidla si tam stanovují jednotlivé státy. V bankách AI využívána kromě fraud detection i pro účely robo – poradenství a také pro trading.

Čína má rozsáhlé domácí AI platformy. AI využívá v bankovnictví pro scoring,
underwriting a pojištění. 

Zdroj: prezentace z tiskové konference Visa a Komerční banka

Kvantitativní průzkum agentury Ipsos pro společnost Visa byl realizovaný v letech 2024 a 2025 na reprezentativním vzorku dospělé populace v ČR (N=522 v roce 2024, N=517 v roce 2025). Doplňující poznatky vycházejí ze studie „AI in Banking“ z prosince 2024.

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

