Umělá inteligence je čím dál větší kamarádka. Do některých míst ji ale pustit nechceme

Češi čím dál častěji využívají umělou inteligenci. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku už dnes tento nástroj pravidelně využívá 7 z 10 respondentů, loni to přitom byla jen polovina. Zvyšuje se také četnost, se kterou se k AI obracíme. Zatímco před rokem s ní denně pracovalo jen 16 % dotázaných uživatelů, letos je to 24 %.
Nejčastěji AI podle tohoto průzkumu používáme k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %), přičemž nejotevřeněji k AI byli dotázaní ve věku 18–26 let (86 %).
V oblasti bankovnictví ale respondenti i nadále u většiny činností preferují kontakt s lidmi. AI jsme ochotni svěřit sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %), ale řešit s ní nějaké konfliktní situace chce až 80 % dotázaných s člověkem.
Nejčastěji se respondenti setkávají s AI v bankovnictví prostřednictvím chatbotů (45 %), virtuálních asistentů upozorňujících na neobvyklé výdaje (22 %) a personalisovaných nabídek na míru (12 %). Do budoucna by chtěli respondenti vyzkoušet kromě chatbotů a virtuálních asistentech také pomoci AI v oblasti investování (25 %).
Podle Jitky Haubové, členky představenstva a provozní ředitelky Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v oblasti bankovnictví hlavně kybernetická bezpečnost.
Chytré systémy dokážou v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta, uvedla Haubová s tím, že banka umělou inteligenci využívá jen v zabezpečeném prostředí s využitím vlastních modelů a přísnými pravidly pro práci s klientskými daty, která nikdy neopouštějí banku.
Společnost Visa zase vidí budoucnost umělé inteligence například v nákupních agentech. Letos v této souvislosti představila službu Visa Intelligent Commerce. Ta umožňuje AI agentům nejen vyhledávat a vybírat zboží, ale přímo ho i koupit. I společnosti Visa pomáhá umělá inteligence se zabezpečením digitálních plateb pomocí analýzy dat kvůli detekci podezřelého chování v reálném čase.
Jak se AI může používat v bankovnictví ve světě a u nás?
Česká republika podléhá regulacím EU. AI je využívána pro podvody, řízení rizik a zákaznický servis. Musí se řídit evropskou regulací AI Act, DORA a National AI Strategy 2030. Letos došlo k zákazu použití čínského DeepSeek ve státní správě.
USA nemají jednotnou regulaci, pravidla si tam stanovují jednotlivé státy. V bankách AI využívána kromě fraud detection i pro účely robo – poradenství a také pro trading.
Čína má rozsáhlé domácí AI platformy. AI využívá v bankovnictví pro scoring,
underwriting a pojištění.
Zdroj: prezentace z tiskové konference Visa a Komerční banka
Kvantitativní průzkum agentury Ipsos pro společnost Visa byl realizovaný v letech 2024 a 2025 na reprezentativním vzorku dospělé populace v ČR (N=522 v roce 2024, N=517 v roce 2025). Doplňující poznatky vycházejí ze studie „AI in Banking“ z prosince 2024.