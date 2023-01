Ukrajinci mohou (jen) 7. ledna 2023 přes O2 volat bezplatně domů

Telefonní operátor O2 má pro Ukrajince žijící v České republice vánoční dárek. 7. ledna 2023, kdy se slaví pravoslavné Vánoce, mohou volat na Ukrajinu bezplatně.





Akce vztahuje na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO, YOU, i na předplacené karty.





Letošní Vánoce budou pro tuto skupinu lidí obzvláště náročné a plné smíšených pocitů. Mnoho rodin zůstalo vlivem událostí loňského roku rozdělených. Proto jsme se rozhodli jim dát během oslav Vánoc možnost si s blízkými a rodinami zavolat bez jakéhokoli omezení, říká ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

V rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům nabízí O2 pro Ukrajince také dotované předplacené karty Go Ukrajina 15 GB, ve které je kromě 15 Gb dat bezplatné volání do sítě O2, 50 minut do ostatních sítí a hovory na Ukrajinu stojí 1 Kč/minutu. Cena karty je 299 Kč.