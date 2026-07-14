Účty za elektřinu z chaty můžete snadno snížit. Poradíme, jak vše snadno nastavit

Někdo za hranice, jiný na chatu. Pokud plánujete trávit léto ve svém prázdninovém příbytku a berete si na chatu kancelář s sebou, možná vás to bude stát víc, než čekáte. Pokud se totiž z hlediska odběru energií chováte na chatě stejně, jako doma, , nebo spoléháte na historická nastavení elektroinstalace, může se takový provoz prodražit.
Jak poukázal Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v ČR, klíčem k úspoře je správná volba distribuční sazby a jističe, i zapojení moderních technologií.
Jedním z nejčastějších nešvarů je podle něj využívání standardní jednotarifové sazby i u rekreačních objektů, které jsou určené spíš k odpočinku během víkendu.
Pro tyto případy přitom existuje snadno dostupná distribuční sazba D61d, navržená přímo pro chataře, zdůraznil Procházka a vysvětlil, že víkendový tarif funguje tak, že od pátečních 12 hod. do nedělních 22 hod. je možné využívat nízký tarif. Během této doby je pak silová elektřina i poplatek za její distribuci výrazně levnější.
Pokud se na chalupě soustředí hlavní spotřeba – jako je víkendové vaření, pečení, praní nebo vyhřívání bazénu a vířivky – do tohoto časového okna, změna sazby se okamžitě a výrazně projeví na celkovém vyúčtování, slibuje Procházka.
Pokud byste ale na chalupě chtěli být celé prázdniny nebo i déle, víkendový tarif ztrácí smysl.
Když se z chalupy stane letní kancelář, největší spotřeba energie se odehrává od pondělí do pátku během pracovního dne. I v takovém případě je vhodné využívat klasické dvoutarifové sazby, ideálně spojené s ohřevem vody, radí zástupce dodavatele Yello s tím, že pro běžné chalupy s bojlerem je optimální sazba D25d, která poskytuje nízký tarif po dobu 8 hodin denně.
U energeticky náročnějších objektů s akumulačními spotřebiči dává smysl sazba D26d, neboť je vhodná pro odběr většího množství energie v krátkém čase. Pokud je chalupa vybavena tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem, ideální volbou je sazba D57d, která nabízí nízký tarif 20 hodin denně. Samozřejmě je nutné splnit podmínky přidělení daných sazeb a bezpečnost elektroinstalace.
Procházka upozornil také na specifika rekreačních budov v souvislosti s fixací ceny energií. U chalup s minimální nebo nulovou zimní spotřebou se totiž může dlouhodobá fixace paradoxně prodražit.
U objektů, kde se roční spotřeba pohybuje v nižších stovkách kilowatthodin, cena za samotnou megawatthodinu nehraje hlavní roli. Mnohem podstatnější jsou fixní měsíční poplatky za odběrné místo. Pro chaty, které přes zimu zejí prázdnotou a jsou malé, jsou často výhodnější tarify na dobu neurčitou. Ty majitelům umožňují flexibilněji reagovat na cenu a nevázat se třeba k placení vysokých paušálů v měsících, kdy na chatě ani nerozsvítí.
Skrytým žroutem peněz jsou na chatách podle Procházky naddimenzované jističe. Tím, že se tyto nemovitosti často dědí, mají historické nastavení z dob, kdy bylo obvyklé např. si řezat dřevo na cirkulárkách s energeticky náročnými motory. Dnes může nejvyšší zátěž představovat třeba jen sekačka, ale navzdory tomu dál pravidelně majitelé chat platí vysoké fixní distribuční poplatky vycházející z velikosti hlavního jističe.
Pouhé posouzení a následná výměna starého silného trojfázového jističe za slabší a třeba i jen jednofázový dokáže ušetřit tisíce korun ročně, aniž by došlo k jakémukoliv omezování v běžném komfortu, poukázal.
Pokud tedy chcete svou spotřebu na chatě co nejvíce optimalizovat, měli byste vzít do ruky poslední fakturu a podívat se, kolik platíte na fixních poplatcích a jakou sazbu a tarif využíváte. Pokud na chalupě jste jen během víkendů, ale platíte standardní sazbu a jistič dimenzovaný na truhlářskou dílnu, měli byste se ozvat svému dodavateli elektřiny a nastavit odběr tak, abyste zbytečně nepřepláceli.